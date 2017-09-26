Очередной пожар произошел в новострое на улице Блюхера в Охе

фото очевидцев

Сегодня, 23 октября в 12:59 оперативные службы Охи поступило сообщение о том, что в строящемся доме на улице Блюхера произошел пожар.

Как сообщили astv.ru в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 13:07. Спасатели обнаружили сильное задымление. Причина - пожар в подвале здания - на площади 20 кв. метров горели стройматериалы.

В 13:13 пожар был локализован, а в 13:38 полностью ликвидирован. С огнем боролись 10 человек и 2 единицы техники.

Пострадавших нет, причины возникновения возгорания устанавливаются.

По словам охинцев, это уже пятый пожар на стройке на улице Блюхера. Последний раз - днем 21 сентября. Тогда на лестничной клетке утеплитель и строительный мусор.