новости
новости
Регистрация
Очередной пожар произошел в новострое на улице Блюхера в Охе
фото очевидцев

Очередной пожар произошел в новострое на улице Блюхера в Охе

В подвале горел строительный мусор

Сегодня, 23 октября в 12:59 оперативные службы Охи поступило сообщение о том, что в строящемся доме на улице Блюхера произошел пожар.

Как сообщили astv.ru  в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 13:07. Спасатели обнаружили сильное задымление. Причина - пожар в подвале здания - на площади 20 кв. метров горели стройматериалы.

В 13:13 пожар был локализован, а в 13:38 полностью ликвидирован. С огнем боролись 10 человек и 2 единицы техники. 

Пострадавших нет, причины возникновения возгорания устанавливаются.

По словам охинцев, это уже пятый пожар на стройке на улице Блюхера. Последний раз - днем 21 сентября. Тогда на лестничной клетке утеплитель и строительный мусор. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Оха
Популярное на ASTV
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
disa Online
Написано сегодня, в 15:13
Наверное в сроки не укладываются. Решили потянуть за счет пожаров
Ответить
+1
Sakh8924
Написано сегодня, в 19:06
Прыг, Прыг, Прыг...ААА... Успокоительные таблетки на Блюхера ХА,ХА,ХА

Кто смотрел "Масяня" тот скорее всего вспомнит.
Ответить
0
Sheer41
Написано сегодня, в 20:21
А может под пожар хотят отмазать левую растрату стройматериалов !?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сильный дождь и ураганный ветер ожидаются на Курилах
Сильный дождь и ураганный ветер ожидаются на Курилах
Пять украинских моряков привезли на Сахалин незадекларированную валюту
Пять украинских моряков привезли на Сахалин незадекларированную валюту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru