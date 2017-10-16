На Сахалине два брата угнали такси, угрожая водителю ножом

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Они накинули мужчине на шею ремень безопасности и возили его с собой

В минувшую субботу, 21 октября, в вечернее время суток двое братьев 28 и 34-х лет заказали такси для поездки в село Таранай Анивского района.

Находясь на объездной дороге в Дальнем, в районе улицы Аграрной, пассажиры, с угрозой применения ножа, неправомерно завладели автомобилем. Старший из злоумышленников пересел на водительское сиденье, второй перекинул на шею таксиста ремень безопасности и удерживал его в таком положении.

В Таранае они забрали знакомую и отправились обратно. На въезде в областной центр машину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, находящиеся на маршруте патрулирования. Полицейские пресекли противоправные действия подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Подозреваемые задержаны.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области