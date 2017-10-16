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На Сахалине два брата угнали такси, угрожая водителю ножом
tlt.ru

На Сахалине два брата угнали такси, угрожая водителю ножом

Они накинули мужчине на шею ремень безопасности и возили его с собой

В минувшую субботу, 21 октября, в вечернее время суток двое братьев 28 и 34-х лет заказали такси для поездки в село Таранай Анивского района. 

Находясь на объездной дороге в Дальнем, в районе улицы Аграрной, пассажиры, с угрозой применения ножа, неправомерно завладели автомобилем. Старший из злоумышленников пересел на водительское сиденье, второй перекинул на шею таксиста ремень безопасности и удерживал его в таком положении.

В Таранае они забрали знакомую и отправились обратно. На въезде в областной центр машину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, находящиеся на маршруте патрулирования. Полицейские пресекли противоправные действия подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  частью 4 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Подозреваемые задержаны. 

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:40 +4
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Комментарии
Vitaliy Borodin
Написано сегодня, в 13:42
ого . а если бы дпсы не остановили ?
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+7
S.V.
Написано сегодня, в 14:08
Vitaliy Borodin,
я вот тоже подумал...повезло водиле...могли и убрать как свидетеля...и получай ещё один висяк....
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+2
S.V.
Написано сегодня, в 13:44
Эт чё за беспредельщики?..космические пираты с 90-ых прилетели?)))
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+5
B288318
Написано сегодня, в 13:46
Надеюсь, влупят им по максимуму
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+5
Abbatissa
Написано сегодня, в 14:05
B288318, Разбой?. минимум 7 лет...
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+2
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:27
Abbatissa, тут не только разбой. Получат хороший срок .
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+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:03
это что за быдлятина то такая, когда же вас всех посадят либо сами передохните
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+3
Online
Anubis38 Online
Написано сегодня, в 14:15
П.....сы малолетние! Превратить в "овощи" или на опыты отдать в лабораторию.
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+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:30
Реально идиоты. Сидеть будут долго. Что там за подруга, которая смотрела как над мужиком эти дегроты измываются.
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+1
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