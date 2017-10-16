Сильный дождь и ураганный ветер ожидаются на Курилах

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Островные спасатели призывают курильчан отложить выезд за пределы населённых пунктов на время циклона. Такая мера предосторожности позволит снизить риск возникновения опасных ситуаций в связи с выпадением большого количества осадков и сильным ветром. О надвигающемся явлении сообщило Сахалинское управление Росгидромета. В штормовом предупреждении говорится, что вечером 23 октября и ночью 24 октября на территории Курильского и Южно-Курильского районов ожидается очень сильный дождь и усиление ветра до ураганного.

Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области направила в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, к реагированию готовы. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Людям, находящимся на территории Курильского и Южно-Курильского районов спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов без особой необходимости. Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.

Следует остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Ни в коем случае не следует приближаться к оборванным проводам.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области