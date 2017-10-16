Сильный дождь и ураганный ветер ожидаются на Курилах
Жителей просят не покидать пределы населенных пунктов
Островные спасатели призывают курильчан отложить выезд за пределы населённых пунктов на время циклона. Такая мера предосторожности позволит снизить риск возникновения опасных ситуаций в связи с выпадением большого количества осадков и сильным ветром. О надвигающемся явлении сообщило Сахалинское управление Росгидромета. В штормовом предупреждении говорится, что вечером 23 октября и ночью 24 октября на территории Курильского и Южно-Курильского районов ожидается очень сильный дождь и усиление ветра до ураганного.
Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области направила в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, к реагированию готовы. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Людям, находящимся на территории Курильского и Южно-Курильского районов спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов без особой необходимости. Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.
Следует остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Ни в коем случае не следует приближаться к оборванным проводам.
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области