фото очевидцев
Иномарка сбила школьника в Южно-Сахалинске
Ребенок переезжал проезжую часть, не слезая с велосипеда
ДТП произошло сегодня, 22 октября в двенадцатом часу дня в Южно-Сахалинске на проспекте Победы.
По словам очевидцев, 10-летний школьник переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с велосипеда. Его сбил автомобиль Suzuki Swift.
Ребенок серьезных травм не получил.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Комментарии
S.V.
Написано сегодня, в 12:49
На фото не Победы,а Горького....
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+1
abdulhanov
Написано сегодня, в 12:55
И родителям надо бы проработать правила перехода дороги с велосипедом
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+2
Andrey2017
Написано сегодня, в 14:01
Получается, что виноваты оба. Важно, чтобы выводы для себя сделали правильные!
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:50
это минус родителям....велик купили а правила не купили
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0