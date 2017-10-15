новости
новости
Регистрация
Иномарка сбила школьника в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Иномарка сбила школьника в Южно-Сахалинске

Ребенок переезжал проезжую часть, не слезая с велосипеда

ДТП произошло сегодня, 22 октября в двенадцатом часу дня в Южно-Сахалинске на проспекте Победы.

По словам очевидцев, 10-летний школьник переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с велосипеда. Его сбил автомобиль Suzuki Swift.

Ребенок серьезных травм не получил.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:44 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
S.V.
Написано сегодня, в 12:49
На фото не Победы,а Горького....
Ответить
+1
abdulhanov
Написано сегодня, в 12:55
И родителям надо бы проработать правила перехода дороги с велосипедом
Ответить
+2
Andrey2017
Написано сегодня, в 14:01
Получается, что виноваты оба. Важно, чтобы выводы для себя сделали правильные!
Ответить
+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:50
это минус родителям....велик купили а правила не купили
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинка одержала победу в первом туре международного турнира в Санкт-Петербурге
Сахалинка одержала победу в первом туре международного турнира в Санкт-Петербурге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru