Иномарка сбила школьника в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

Ребенок переезжал проезжую часть, не слезая с велосипеда

ДТП произошло сегодня, 22 октября в двенадцатом часу дня в Южно-Сахалинске на проспекте Победы.

По словам очевидцев, 10-летний школьник переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с велосипеда. Его сбил автомобиль Suzuki Swift.

Ребенок серьезных травм не получил.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.