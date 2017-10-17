фото паблика ЧП Сахалин Русские СМИ
Частный дом горит в Южно-Сахалинске
По словам очевидцев, его поджег зять хозяйки
Сегодня, 22 октября около пяти часов вечера в Южно-Сахалинске на улице Профсоюзной, 49 произошел пожар.
По словам очевидцев, нетрезвый зять хозяйки дома залез на крышу с канистрой горючего и поджег дом.
На место происшествия прибыли несколько автоцистерн пожарных частей города, спасатели и полицейские областного центра, пожарные дознаватели.
21:25 Площадь пожара составила 90 кв.м. На борьбе с огненной стихией были задействованы две автоцистерны первой пожарной части города и 1 автоцистерна пятой пожарной части. 12 человек личного состава.
Крышу дома спасти не удалось.
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6 Частный дом горит в Южно-Сахалинске
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Комментарии
Andrey2017
Написано вчера, в 17:43 Отредактированно вчера, в 17:44
"По словам очевидцев, владелец дома залез на крышу с канистрой горючего и поджег дом"- ничего себе, поворот событий!
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0
Tatyana
Написано вчера, в 18:00
Andrey2017, Зять... ..взять.
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+1
Andrey2017
Написано вчера, в 20:30
Tatyana, Эта фраза фигурировала изначально, зять появился позже.
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+1
С 28 региона
Написано вчера, в 17:44
ппц, товарищи... У человека окончательно крыша потекла...
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0
ateriya
Написано вчера, в 18:39
Как же надо было довести человека до такого поступка! Да дурак,но что его толкнуло на эту глупость. Девки не трогайте пьяных мужиков. Если он трезвый вас не слышит то по пьяни то вообще ему наплевать на вопли ваши. Только бесит и раздражает. А в итоге получаем то что получаем.
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+3
Tatyana
Написано вчера, в 20:36
ateriya, Правильно,трогать не надо, избавляться надо от таких.
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+1
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 18:43
вот олень...
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+2
Elizabeth
Написано вчера, в 19:59
Теперь будет с тещей под одной крышой жить! Если только до поджога жили отдельно!
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+1
S.V.
Написано вчера, в 21:21
идиот...
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0