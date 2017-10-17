Частный дом горит в Южно-Сахалинске

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По словам очевидцев, его поджег зять хозяйки

Сегодня, 22 октября около пяти часов вечера в Южно-Сахалинске на улице Профсоюзной, 49 произошел пожар.

По словам очевидцев, нетрезвый зять хозяйки дома залез на крышу с канистрой горючего и поджег дом.

На место происшествия прибыли несколько автоцистерн пожарных частей города, спасатели и полицейские областного центра, пожарные дознаватели.

21:25 Площадь пожара составила 90 кв.м. На борьбе с огненной стихией были задействованы две автоцистерны первой пожарной части города и 1 автоцистерна пятой пожарной части. 12 человек личного состава.

Крышу дома спасти не удалось.