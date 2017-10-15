Сахалинка одержала победу в первом туре международного турнира в Санкт-Петербурге

В соревнованиях участвуют свыше 360 человек, среди которых 40 гроссмейстеров

В Санкт-Петербурге стартовал шахматный турнир Мемориал Михаила Ивановича Чигорина. Почтить память основоположника российской шахматной школы вызвались свыше 360 человек, среди которых 40 гроссмейстеров. Международный статус соревнованиям придает участие шахматистов из Азербайджана, Болгарии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Франции и ряда других стран.

Участникам предстоит сыграть девять туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Список фаворитов возглавляют Владислав Артемьев (Россия, международный рейтинг ЭЛО 2687 пунктов), Санан Сюгиров (Россия, 2650), Сергей Волков (Россия, 2638), С.Сетураман (Индия, 2632), Евгений Алексеев (Россия, 2622), Дмитрий Кокарев (Россия, 2620),

Островной регион на этом престижном турнире представляет Дарья Хохлова. Сахалинская шахматиста в первом туре нанесла поражение Арине Москалевой из Санкт-Петербурга. Сегодня Дарье предстоит партия белыми фигурами с международным мастером из Москвы Мирославом Власенко.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области