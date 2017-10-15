новости
новости
Регистрация
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
фото очевидцев

Женщина погибла при ДТП в Долинском районе

По предварительным данным, водитель был пьян

ДТП произошло сегодня вечером, 21 октября в селе Взморье Долинского района. 

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 80 двигался на юг в сторону Долинска. По словам очевидцев мужчина, находящийся за рулем внедорожника, был пьян. Он не справился с управлением при обгоне кран-балки. Автомобиль вылетел на тротуар. 

По словам очевидцев, в это время пассажирка, находящаяся на переднем сиденьи автомобиля, была не пристегнута. Она получила травмы и скончалась до приезда скорой помощи.
 
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
 
 
Галерея
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе, Фото: 1
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе, Фото: 2
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе, Фото: 3
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 23:16 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Долинский район
Популярное на ASTV
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
На судне в Охотском море погиб человек
На судне в Охотском море погиб человек

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Nektos
Написано вчера, в 23:24
Опять пьяный за рулем..
Ответить
+4
Alexsandr_31
Написано вчера, в 23:27
Да что ж такое...? Соболезнования родным
Ответить
+2
S.V.
Написано вчера, в 23:41
и вроде бы тачка не помята особо,а ударься грудной клеткой хорошенько и пипец-задохнулся....всегда на автомате стараюсь пристёгиваться,когда сажусь к кому то в машину...даже если очень доверяю...
И снова синька....
Ответить
+7
MARBLE
Написано вчера, в 23:57
Соболезнования родным и близким
Ответить
+3
Sata Jarvien
Написано сегодня, в 00:06
Да вашу ж мамашу. Ну туда блин и дорога, раз мозгов нет ни пристегнуться, ни с синерылыми не ездить.
Ответить
+4
Zhenyanet2009
Написано сегодня, в 00:47
Сегодня новости хоть не читай.Одна страшнее другой.И так нелепо,по глупости
Ответить
+1
Andrey2017
Написано сегодня, в 08:39
Чем думала, когда садилась в машину с пьяным водителем? Да ещё и не пристегнулась. А синьке что- отряхнётся и дальше будет куралесить.
Ответить
+2
Tatyana
Написано сегодня, в 11:10
Andrey2017, Оба видно приняли на грудь и страху нет.
Ответить
+2
Online
T-ran Online
Написано сегодня, в 09:16
Погибшая была за рулем, такая инфа.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Травмы лидеров не позволили «Сахалину» одержать победу в Одинцово
Травмы лидеров не позволили «Сахалину» одержать победу в Одинцово
В Южно-Сахалинске во время движения вспыхнул микроавтобус
В Южно-Сахалинске во время движения вспыхнул микроавтобус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru