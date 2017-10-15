Женщина погибла при ДТП в Долинском районе

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня вечером, 21 октября в селе Взморье Долинского района.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 80 двигался на юг в сторону Долинска. По словам очевидцев мужчина, находящийся за рулем внедорожника, был пьян. Он не справился с управлением при обгоне кран-балки. Автомобиль вылетел на тротуар.

По словам очевидцев, в это время пассажирка, находящаяся на переднем сиденьи автомобиля, была не пристегнута. Она получила травмы и скончалась до приезда скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.