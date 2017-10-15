фото очевидцев
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
По предварительным данным, водитель был пьян
ДТП произошло сегодня вечером, 21 октября в селе Взморье Долинского района.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 80 двигался на юг в сторону Долинска. По словам очевидцев мужчина, находящийся за рулем внедорожника, был пьян. Он не справился с управлением при обгоне кран-балки. Автомобиль вылетел на тротуар.
По словам очевидцев, в это время пассажирка, находящаяся на переднем сиденьи автомобиля, была не пристегнута. Она получила травмы и скончалась до приезда скорой помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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