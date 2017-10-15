Травмы лидеров не позволили «Сахалину» одержать победу в Одинцово

21 октября состоялись матчи третьего тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» в гостях играл против «Заречья-Одинцово», которое буквально перед матчем пополнилось мастером спорта международного класса Екатериной Панковой. Экс-игрок «Динамо» (Москва) до этого выступал за «Заречье», поэтому можно сказать, что она вернулась домой и сразу же вышла на площадку в стартовом составе.

В начале игры подмосковные волейболистки допустили несколько обидных ошибок на подаче. После тренерской паузы «Заречье-Одинцово» набрало четыре и ушло на второй технический перерыв при счете 16:14 в свою пользу. После того, как счет увеличился до трех очков, тайм-аут взял уже наставник «Сахалина» Константин Приходько. Его рекомендации помогли гостьям восстановить равновесие (21:21). Однако затем Римма Гончарова ошиблась на подаче, а Юлия Григорьева – на блоке, и после двух розыгрышей мяча «Заречье-Одинцово» повело в счете по партиям.

Во втором сете игра у «Заречья» не шла, и отставание от соперниц увеличивалось быстро достигло гигантских размеров 7:18. Но затем лидер атак «Сахалина» Марина Диброва получила травму, чем не преминул воспользоваться соперник, сокративший отставание в счете до 18:22. И все же гостьи вернули себе концентрацию и выиграли второй сет (25:19).

В третьей партии «Сахалин» снова вышел вперед (8:3), но удержать преимущество не смог. При счете 20:20 не сумела «пробить» блок «Заречья» и соперницы вышли вперед, чтобы после подач Виктории Руссу выиграть партию – 25:20.

В концовке четвертой партии травму получила игрок «Сахалина» Екатерина Синицына. Потеря на пару с ошибками оставила мало шансов на успех гостьям, и «Заречье» собранно, без ошибок, отыграло заключительный отрезок – 25:17. Итог – 3:1 (25:21, 19:25, 25:20, 25:17) в пользу «Заречья-Одинцово».

- Соперники у нас идут по возрастающей. Сегодня уже против нас играли более опытные игроки, нежели в первых двух матчах. Но наша молодежь выстояла, хотя и побаивалась. То, что, мы смогли выиграть три игры – это класс! Во второй партии мы много ошибались – на подаче, приёме. Но смогли вернуться в игру сериями замен. Вышли на площадку Богданова, Рысева, Оганезова. Основные игроки смогли в это время немного передохнуть, осмыслить свои ошибки. Мы довели дело до победы, - не скрывал позитивных эмоций наставник «Заречья-Одинцово» Вадим Панков.

- Игра была равной, но мы психологически не удержали преимущество. Можно и нужно было побеждать в третьей и четвертой партиях, но свалились в приёме и не подавали как надо и куда надо. Выиграли второй сет, но из-за своих ошибок не смогли удержать преимущество в третьей партии. Плохо подавали и плохо принимали – отсюда и такой результат, - сказал главный тренер «Сахалина» Константин Приходько.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области