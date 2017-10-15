В Южно-Сахалинске во время движения вспыхнул микроавтобус

видео очевидцев

Люди успели выбраться из автомобиля

Пожар произошел сегодня, 21 октября в десятом часу вечера на улице Железнодорожной, в районе дома №168 (недалеко от супермаркета "Зодчий").

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Lite Ace двигался с юга на север и загорелся. Микроавтобус остановился. Из него выбежали несколько человек.

В это время по улице Железнодорожной проезжал экипаж ППС. Сотрудники полиции вызвали пожарных. На место происшествия прибыла одна автоцистерна пожарной части.

Пожар потушили быстро, однако салон машины полностью выгорел. Скорее всего, автомобиль не подлежит восстановлению.