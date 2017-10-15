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В Долинском районе произошло серьезное ДТП
фото очевидцев

В Долинском районе произошло серьезное ДТП

Микроавтобус врезался в длинномер

ДТП произошло в ночь с 20 на 21 октября в Долинском районе, недалеко от кладбища в селе Стародубском.

Там столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и длинномер. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников Госавтоинспекции. 

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса погиб. 

Обстотельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.  

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Микроавтобус врезался в длинномер
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 09:30 +3
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 10:02
Опять. Чем лучше дорога, тем больше смертей. Законодательм пора отменять. Дибильные плюс 20
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−1
Sakh8924
Написано вчера, в 15:22
ostrovsakhalin, Я во вторник проезжал тот участок дороги, и могу сказать о том что хорошая дорога и тот участок это разные вещи.
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+2
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 20:18
Sakh8924, ну так я и не утверждал про этот участок. Знаю что делают. И скорости все больше и больше
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0
Alexsandr_31
Написано вчера, в 10:10
Водителя жаль....земля пухом. Садишься за руль и не знаешь что ждет тебя....родным соболезнования
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+4
KpeIIkue_opexu
Написано вчера, в 10:17
Жестокая смерть.
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+1
Andrey2017
Написано вчера, в 10:39
В таком ДТП шансов выжить не было.
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+3
S.V.
Написано вчера, в 12:56
Жесть...
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+1
С 28 региона
Написано вчера, в 15:00
Надеюсь, что очевидцы ошиблись....
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+1
villi75200
Написано вчера, в 17:10
Соболезнования родным и близким ! Светлая память Алексей !
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+3
villi75200
Написано вчера, в 17:12
И перестаньте писать всякую ересь ! Какая разница крабы помидоры ? ЧЕЛОВЕКА НЕТ , А ПИШУТ ЧУШЬ !
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−3
Vaska
Написано вчера, в 17:14
villi75200, вы дура? Точнее так, вы дура. Покажите где написано про краб и помидоры ? )))))
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 17:25
villi75200, вы ресурсом не ошиблись?
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+6
villi75200
Написано вчера, в 17:59
Vaska, слышь вы ! Ты где дуру увидела ? Сахком только об этом и пишет, читай , а здесь НАПИСАЛ , ЧТОБЫ НЕ ПОВАДНО БЫЛО ! ТЕПЕРЬ ЯСНО ?
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−3
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