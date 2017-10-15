В Долинском районе произошло серьезное ДТП

фото очевидцев

ДТП произошло в ночь с 20 на 21 октября в Долинском районе, недалеко от кладбища в селе Стародубском.

Там столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и длинномер. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса погиб.

Обстотельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.