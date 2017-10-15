Легковушка вылетела с моста в Корсакове

фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня утром, 21 октября в Корсакове, в районе магазина "Магнит".

По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, двигаясь по улице Окружной. Легковушка сбила ограждение и зависла над рекой.

На место происшествия приехали бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Информация о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняется.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.