фото и видео очевидцев
Легковушка вылетела с моста в Корсакове
ДТП произошло утром на улице Окружной
ДТП произошло сегодня утром, 21 октября в Корсакове, в районе магазина "Магнит".
По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, двигаясь по улице Окружной. Легковушка сбила ограждение и зависла над рекой.
На место происшествия приехали бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
Информация о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняется.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
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3 Легковушка вылетела с моста в Корсакове
Комментарии
S.V.
Написано вчера, в 13:05
решил спрятаться..))
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