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Легковушка вылетела с моста в Корсакове
фото и видео очевидцев

Легковушка вылетела с моста в Корсакове

ДТП произошло утром на улице Окружной

ДТП произошло сегодня утром, 21 октября в Корсакове, в районе магазина "Магнит".

По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, двигаясь по улице Окружной. Легковушка сбила ограждение и зависла над рекой.

На место происшествия приехали бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. 

Информация о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняется.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

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Легковушка вылетела с моста в Корсакове, Фото: 1
Легковушка вылетела с моста в Корсакове, Фото: 2
Легковушка вылетела с моста в Корсакове, Фото: 3
Легковушка вылетела с моста в Корсакове
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 09:44 +4
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Комментарии
S.V.
Написано вчера, в 13:05
решил спрятаться..))
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