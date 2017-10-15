Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Новоалександровске

видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 20 октября, примерно в 12:10 в Новоалександровске (планировочный район Южно-Сахалинска) на улице 2-й Хабаровской в районе магазина "Легенда".

Водитель автомобиля Toyota Passo, двигаясь с юга на север, сбил женщину, пересекавшую проезжую часть с востока на запад по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Пострадавшая получила телесные повреждения. Очевидцы бросились ей на помощь, затем приехали медики", - говорят очевидцы.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.