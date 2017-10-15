видео очевидцев
Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Новоалександровске
ДТП произошло 20 октября примерно в 12:10
ДТП произошло сегодня, 20 октября, примерно в 12:10 в Новоалександровске (планировочный район Южно-Сахалинска) на улице 2-й Хабаровской в районе магазина "Легенда".
Водитель автомобиля Toyota Passo, двигаясь с юга на север, сбил женщину, пересекавшую проезжую часть с востока на запад по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Пострадавшая получила телесные повреждения. Очевидцы бросились ей на помощь, затем приехали медики", - говорят очевидцы.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
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