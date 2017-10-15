новости
новости
Регистрация
Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Новоалександровске
видео очевидцев

Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Новоалександровске

ДТП произошло 20 октября примерно в 12:10

ДТП произошло сегодня, 20 октября, примерно в 12:10 в Новоалександровске (планировочный район Южно-Сахалинска) на улице 2-й Хабаровской в районе магазина "Легенда".

Водитель автомобиля Toyota Passo, двигаясь с юга на север, сбил женщину, пересекавшую проезжую часть с востока на запад по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Пострадавшая получила телесные повреждения. Очевидцы бросились ей на помощь, затем приехали медики", - говорят очевидцы.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД. 

Автор: Татьяна Сергеева, 20 октября, в 12:35 +6
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Южно-СахалинскНовоалександровск
Популярное на ASTV
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Elizabeth Online
Написано 20 октября, в 13:01
Да,в Ново-Александровке вообще не пропускают пешеходов!!! Сама сегодня чуть не угодила под колеса!!! Хотя шла чуть ниже по светофору,а водителям пофигу,что люди переходят дорогу
Скорейшего выздоровления пострадавшей
Ответить
+4
S.V.
Написано 20 октября, в 13:28
дама на малолитражке..
тогда всё понятно..
Ответить
+1
ateriya
Написано 20 октября, в 13:45
S.V., теперь за три километра до пешеходного тормозить будет. Наверное.
Ответить
0
MarySo
Написано 20 октября, в 14:00
S.V., явно шовинистское отношения, когда сбивает дама на малолитражке - то все понятно, а как мужик на джипе, как тогда - нормально? Сегодня и такая новость была.
Ответить
+7
S.V.
Написано 20 октября, в 14:47
MarySo,
значение слова Шовинизм знаете?...
никто не выгораживает мужчин..
что ж так сразу все на свой счёт то принимают?...
есть статистика,и вещь она упрямая..
каждый день наблюдаю,как массы дам за рулём одновременно вотсапятся,причём при движении,и трубу держат прям около фейса,хоть бы постеснялись что ли...
Ответить
+2
Еще 5 комментариев
ateriya
Написано 20 октября, в 13:47
Выздоровления пострадавшей.
Ответить
+1
ANNY
Написано 20 октября, в 16:45
Я заметила, что девушки, женщины за рулем чаще всего сидят и смотрят не на дорогу за обстановкой, а в телефон...
Телефон и авто-вещи не совместимы...
Ответить
+3
ZLOI275
Написано 20 октября, в 17:25
ANNY, Да эта мода последние время сильно паразитирует. И не только среди девушек
Ответить
+3
Aleksa
Написано 20 октября, в 17:55
Мужчина вроде за рулем был.
Ответить
+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 20:37
Aleksa, вот именно. Откуда у всех уверенность о женщине-водителе - уму непостижимо
Ответить
+3
Aleksa
Написано сегодня, в 13:48
НюНик_просто_Анна, дтп произошло напротив моего дома.Я гуляла с собакой в это время и видела как сотрудники составляли протокол и допрашивали мужчину-водителя.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Случайный попутчик украл у южносахалинца 80 тысяч рублей
Случайный попутчик украл у южносахалинца 80 тысяч рублей
В субботу в Южно-Сахалинске пройдет открытый чемпионат по каратэ
В субботу в Южно-Сахалинске пройдет открытый чемпионат по каратэ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru