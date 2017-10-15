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До конца чемпионата Сахалинской области по футболу осталось 4 матча

До конца чемпионата Сахалинской области по футболу осталось 4 матча

Три из них пройдут в эти выходные

Чемпионат Сахалинской области по футболу близится к своему завершению. До финиша командам осталось провести четыре матча, три из которых пройдут в ближайшие выходные.

В субботу в 14:00 на стадион «Маяк Сахалина» выйдут местный «Портовик» и «Шахтер» из Быкова. Это будет «баттл» за четвертое место. Победитель игры гарантирует себе четвертую строку турнирной таблицы, а в случае ничьей на ней останутся «горняки».

В пользу «Портовика» говорят родные стены (в Холмске в рамках нынешнего чемпионата «докеры» одержали четыре победы при двух ничьих и двух поражениях). А вот статистика нынешнего сезона – в пользу «Шахтера». Он не только нанес холмчанам поражение на своем поле (3:2), но еще и одолел их в четвертьфинале Кубка области (5:3). Сделают ли «горняки» победный «хет-трик» или холмчане наконец-то возьмут реванш?

В 15:00 в Южно-Сахалинске (стадион «Спартак») «Сахалин-М» сыграет с «Регионом-65». Хозяевам поля нужно брать три очка. Мало того, «Сахалину-М» нужно будет еще победить и «СахалинСтройИнвест». А это уже - битва за второе место. «Серебряный матч» пройдет 22 октября в 15:00 на стадионе «Спартак».

Положение команд:

1. ФК «Ноглики» – 51 очко (18 матчей);

2. «СахалинСтройИнвест» – 38 очков (17матчей);

3. «Сахалин-М» – 35 очков (16 матчей);

4.  «Шахтер» – 26 очков (17 матчей);

5. «Портовик» – 25 очков (17 матчей);

6. «Регион-65» – 22 очка (17 матчей);

7. ФК «Долинск» – 19 очков (18 матчей);

8. ФК «Поронайск» – 17 очков (18 матчей);

9. «Сахалин-2000» – 10 очков (17 матчей);

10. ФК «Углегорск» – 7 очков (17 матчей).

Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 09:25 +2
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