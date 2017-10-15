Школьники приняли участие в «Звездопаде профессий» в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске стартовал проект «Звездопад профессий». Он направлен на профориентацию молодёжи. Сахалинская областная детская библиотека каждый месяц будет проводить встречи старшеклассников с интересными людьми, которые достигли высот в своей профессиональной деятельности.

Первым гостем стал министр спорта и молодёжной политики области Сергей Буренков. Подросткам предоставили возможность пообщаться с руководителем и задать вопросы не только по выбору профессии, но и по развитию спортивной отрасли в целом.

– Впереди у нас большие планы. В регионе строится огромное количество спортивных объектов – плоскостные площадки, крытые спортивные залы и другие сооружения. В Южно-Сахалинске возводится водно-оздоровительный комплекс «Аква-сити», строятся биатлонный комплекс, – отметил Сергей Буренков. – Стремительно развивается ТОР «Горный воздух». На сегодняшний день налажена инфраструктура на горе Большевик. Идут переговоры с инвесторами. Некоторые из них уже изъявили желание построить на территории спортивно-туристического комплекса объекты для активного отдыха в летнее время. В дальнейшем будем обустраивать склоны гор Красная и Острая. Это даст мощный рывок в развитии горнолыжной инфраструктуры и сноуборда.

Министр добавил, что программа развития спорта в области только на этот год предусматривает 3 миллиарда рублей. Ещё 2 миллиарда выделены на субсидии для спортивных организаций и федераций, а также на профессиональный спорт. По его словам, с каждым годом число сахалинцев, выступающих в сборных командах России, увеличивается. И если в позапрошлом сезоне честь страны защищали 23 островных спортсмена, то в 2016 – уже 39.

– А есть ли на Сахалине спортивные секции для инвалидов? – спросила одна из учениц.

Буренков пояснил, что на сегодняшний день тренировки для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся в школе летних видов спорта и горнолыжной школе. Там они занимаются горными лыжи, сноубордом, лёгкой атлетикой и другими направлениями.

– Сейчас мы прорабатываем вопрос создания единого центра адаптивного спорта в Южно-Сахалинске, где инвалиды смогут заниматься абсолютно всеми видами спорта, – пояснил Сергей Буренков.

Помимо этого, детей интересовало, какие книги министр любил читать в детстве, кем он мечтал стать, когда вырастет, какой у него любимый вид спорта, как выбрать профессию по душе и многое другое.

Глава минспорта поделился, что в детстве увлекался научной фантастикой. Взахлёб читал книги Жюля Верна, братьев Стругацких, Кира Булычёва и других авторов. Любимый вид спорта – горные лыжи. Также Буренков увлекается футболом, волейболом и другими игровыми видами.

Также у него спросили, какими качествами нужно обладать, чтобы быть успешным руководителем.

Министр подчеркнул, что самое главное – быть справедливым по отношению к своим подчинённым. Коллектив должен чётко понимать, за что тот или иной специалист понёс наказание. Если же сотрудник в чём-то себя проявил, то его обязательно нужно поощрить. Главная задача руководителя – формировать работоспособный и грамотный коллектив, который будет работать на совесть и сможет решить любые поставленные задачи.

– Самое важное, чтобы вы чувствовали удовлетворение от того, что делаете, и вам не было стыдно за результат. Именно желание делать работу качественно, заставляет человека развиваться и самосовершенствоваться, – напутствовал Сергей Буренков в завершение встречи. – Если знать больше, чем от вас требует профессия, вы всегда будете расти дальше.

Пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.