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Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры

Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры

Завершился морской поход по островам Малой Курильской гряды

В этом месяце с 3 по 15 августа состоялся морской поход сахалинских морских каякеров. Всего в обходе Малой Курильской Гряды приняли участие 13 туристов. Об этом сообщают в Сахалинской конфедерации экстремальных видов спорта.

Малая Курильская гряда — группа островов в Тихом океане, входящая в Курильские острова. От Большой Курильской гряды отделена Южно-Курильским проливом. Протяжённость — около 100 км. Общая площадь — 360,85 км². Включает 6 больших и ряд мелких островов.

Уникальные места и не менее уникальная нитка маршрута. Туристы прошли технически интересный и красивый маршрут. Острова Шикотан, Полонского, Зелёный, Танфильева, Анучина, Юрий, Дёмина, Осколки. Дважды пересекли проливы Шпамберга, Полонского и Танфильева. Максимальные переходы через проливы между островами по океану достигали 23 км.

Четверым участникам похода удалось добраться до маяка Сигнальный.  Расположен он в Советском проливе Тихого океана в составе Малой Курильской гряды, между островами Хоккайдо (3,7 км от Сигнального) и Танфильева (4 км). Это ближайшая постройка к японской границе, расположенная на Российской территории.

Всего 12 дней и 280 км. пути. Погода от полного штиля до шторма.

«Ещё 7-8 лет назад о таком походе мы и мечтать не могли: японская граница, Тихий океан, пересечение проливов. Сейчас же, благодаря опыту и накопленным знаниям, маршрут показался абсолютно несложным. Несмотря и на шторм, закрывший нас на острове Айвазовского на 3 дня, и на оверкили, и густой туман, и толчеи с высокими волнами на переходах, и на попытку уйти от непогоды на островах, что вылилось в длинные переходы (более 50 км) ежедневно с третьего по шестой дни похода.

Опытная сильная команда, за плечами не один морской поход, часть участников уже имела опыт пересечения проливов на большие расстояния.

Малая Курильская гряда – это неоценимый опыт, новое понимание, что есть Тихий океан. Также в походе принимал участие парусный катамаран «Певек», - рассказывает один из участников похода Максим Пасюков.

Изюминка маршрута – остров Шикотан. Самый крупный остров Малой Курильской гряды. Самые известные места острова – бухты Дельфин, Церковная, Демитрова и мыс Край Света. Здесь на острове в советское время в начале 70-х проходили съёмки фильма «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлёвым в главной роли.

Участники похода: Максим Пасюков, Евгений Коновалов, Дмитрий Загородний, Александр Емченко, Григорий Беляков, Данил Волосович, Максим Шерстобитов, Денис Давыдкин, Сергей Смирнов,Дмитрий Рожнов, Константин Картыжев, Виктор Иваницкий, Александр Романов.

Галерея
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 1
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 2
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 3
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 4
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 5
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 6
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 7
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 8
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 9
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 10
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 11
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 12
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 13
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 14
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 15
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 16
Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры, Фото: 17
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Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:59 +2
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:02
Круто
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+2
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 11:13
Какая там красатаааа.....
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+2
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