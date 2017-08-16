Почти 300 км за 12 дней преодолели сахалинские каякеры

В этом месяце с 3 по 15 августа состоялся морской поход сахалинских морских каякеров. Всего в обходе Малой Курильской Гряды приняли участие 13 туристов. Об этом сообщают в Сахалинской конфедерации экстремальных видов спорта.

Малая Курильская гряда — группа островов в Тихом океане, входящая в Курильские острова. От Большой Курильской гряды отделена Южно-Курильским проливом. Протяжённость — около 100 км. Общая площадь — 360,85 км². Включает 6 больших и ряд мелких островов.

Уникальные места и не менее уникальная нитка маршрута. Туристы прошли технически интересный и красивый маршрут. Острова Шикотан, Полонского, Зелёный, Танфильева, Анучина, Юрий, Дёмина, Осколки. Дважды пересекли проливы Шпамберга, Полонского и Танфильева. Максимальные переходы через проливы между островами по океану достигали 23 км.

Четверым участникам похода удалось добраться до маяка Сигнальный. Расположен он в Советском проливе Тихого океана в составе Малой Курильской гряды, между островами Хоккайдо (3,7 км от Сигнального) и Танфильева (4 км). Это ближайшая постройка к японской границе, расположенная на Российской территории.

Всего 12 дней и 280 км. пути. Погода от полного штиля до шторма.

«Ещё 7-8 лет назад о таком походе мы и мечтать не могли: японская граница, Тихий океан, пересечение проливов. Сейчас же, благодаря опыту и накопленным знаниям, маршрут показался абсолютно несложным. Несмотря и на шторм, закрывший нас на острове Айвазовского на 3 дня, и на оверкили, и густой туман, и толчеи с высокими волнами на переходах, и на попытку уйти от непогоды на островах, что вылилось в длинные переходы (более 50 км) ежедневно с третьего по шестой дни похода.

Опытная сильная команда, за плечами не один морской поход, часть участников уже имела опыт пересечения проливов на большие расстояния.

Малая Курильская гряда – это неоценимый опыт, новое понимание, что есть Тихий океан. Также в походе принимал участие парусный катамаран «Певек», - рассказывает один из участников похода Максим Пасюков.

Изюминка маршрута – остров Шикотан. Самый крупный остров Малой Курильской гряды. Самые известные места острова – бухты Дельфин, Церковная, Демитрова и мыс Край Света. Здесь на острове в советское время в начале 70-х проходили съёмки фильма «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлёвым в главной роли.

Участники похода: Максим Пасюков, Евгений Коновалов, Дмитрий Загородний, Александр Емченко, Григорий Беляков, Данил Волосович, Максим Шерстобитов, Денис Давыдкин, Сергей Смирнов,Дмитрий Рожнов, Константин Картыжев, Виктор Иваницкий, Александр Романов.