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Житель Южно-Сахалинска случайно на почте получил чужие семена конопли

Житель Южно-Сахалинска случайно на почте получил чужие семена конопли

Посылку он сдал в полицию

На днях жителю Южно-Сахалинска пришло несколько уведомлений о том, что ему пришли почтовые отправления. Мужчина получил их и принес домой. Оказалось, что одна из посылок прислана не на его имя, но на его адрес. Каким образом на почте ее выдали - неизвестно. 

Пенсионер открыл отправление и обнаружил в нем табак и семена. Как позже выяснилось - семена конопли. 

Мужчина отнес почтовое отправление в полицию. Но в тот же вечер к нему пришел неизвестный и потребовал отдать то, что принадлежит ему. Мужчина имел в виду как раз те семена. 

Южносахалинец сообщил незваному гостю, что его посылка в полиции. Визитер ушел, но еще долго стоял у подъезда. 

Как сообщили astv.ru в полиции, семена конопли не запрещены в России. В отличие от растений в семенах не содержится тетрагидроканнабинол. Поэтому с точки зрения закона - в посылке не было ничего запрещенного. 

Галерея
Житель Южно-Сахалинска случайно на почте получил семена конопли, Фото: 1
Житель Южно-Сахалинска случайно на почте получил семена конопли, Фото: 2
Житель Южно-Сахалинска случайно на почте получил семена конопли, Фото: 3
Житель Южно-Сахалинска случайно на почте получил семена конопли, Фото: 4
Житель Южно-Сахалинска случайно на почте получил семена конопли, Фото: 5
Житель Южно-Сахалинска случайно на почте получил семена конопли, Фото: 6
Житель Южно-Сахалинска случайно на почте получил семена конопли
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:44 +1
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Комментарии
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 15:47
дедушка грамотный.)))
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Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:51
накрылся чей-то бизнес)))
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