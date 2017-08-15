Житель Южно-Сахалинска случайно на почте получил чужие семена конопли

На днях жителю Южно-Сахалинска пришло несколько уведомлений о том, что ему пришли почтовые отправления. Мужчина получил их и принес домой. Оказалось, что одна из посылок прислана не на его имя, но на его адрес. Каким образом на почте ее выдали - неизвестно.

Пенсионер открыл отправление и обнаружил в нем табак и семена. Как позже выяснилось - семена конопли.

Мужчина отнес почтовое отправление в полицию. Но в тот же вечер к нему пришел неизвестный и потребовал отдать то, что принадлежит ему. Мужчина имел в виду как раз те семена.

Южносахалинец сообщил незваному гостю, что его посылка в полиции. Визитер ушел, но еще долго стоял у подъезда.

Как сообщили astv.ru в полиции, семена конопли не запрещены в России. В отличие от растений в семенах не содержится тетрагидроканнабинол. Поэтому с точки зрения закона - в посылке не было ничего запрещенного.