Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске

фото очевидцев

Сегодня, 22 августа в третьем часу дня в оперативные службы Холмска поступило сообщение о том, что в торговом центре "Колизей" на улице Советской, 95 обнаружен бесхозный подозрительный предмет.

На место прибыли сотрудники полиции и ГИБДД, пожарные и врачи скорой помощи, спасатели. Территория оцеплена, подъездные пути перекрыты.

В настоящее время из здания эвакуируют людей.

15:30 Оцепление сняли в 15:23. В пакете в торговом центре оказался маленький телевизор