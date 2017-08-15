фото очевидцев
Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске
Людей эвакуируют
Сегодня, 22 августа в третьем часу дня в оперативные службы Холмска поступило сообщение о том, что в торговом центре "Колизей" на улице Советской, 95 обнаружен бесхозный подозрительный предмет.
На место прибыли сотрудники полиции и ГИБДД, пожарные и врачи скорой помощи, спасатели. Территория оцеплена, подъездные пути перекрыты.
В настоящее время из здания эвакуируют людей.
15:30 Оцепление сняли в 15:23. В пакете в торговом центре оказался маленький телевизор
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7 Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске
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