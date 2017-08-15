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Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске
фото очевидцев

Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске

Людей эвакуируют

Сегодня, 22 августа в третьем часу дня в оперативные службы Холмска поступило сообщение о том, что в торговом центре "Колизей" на улице Советской, 95 обнаружен бесхозный подозрительный предмет.

На место прибыли сотрудники полиции и ГИБДД, пожарные и врачи скорой помощи, спасатели. Территория оцеплена, подъездные пути перекрыты.

В настоящее время из здания эвакуируют людей. 

15:30 Оцепление сняли в 15:23. В пакете в торговом центре оказался маленький телевизор

Галерея
Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске, Фото: 1
Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске, Фото: 2
Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске, Фото: 3
Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске, Фото: 4
Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске, Фото: 5
Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске, Фото: 6
Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске, Фото: 7
Торговый центр "Колизей" оцеплен в Холмске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:09 +1
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Комментарии
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 15:16
Медведева повезут на экскурсию в местный колизей
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+2
PalMal
Написано сегодня, в 15:16
там скорее всего кофта которую девушка стащила с магазина
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+1
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 15:17
это та девка чего то оставила.)))мстит за кино с её участием
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:19
S.V., стибренную футболку вернула
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+3
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 15:21
Василиса_Я ^.^,
потаскала,замусолила,пятна не отстирались,решила вернуть
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:30
S.V., адназначна
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+2
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 15:26
да мусор забыли выкинуть
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+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:32
В Южном тоже народ забывчивый пассажир потренировал.
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+1
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