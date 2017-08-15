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На выборах в облдуму Сахалина будут использовать QR коды

На выборах в облдуму Сахалина будут использовать QR коды

Это снизит возможность ошибок

В избирательной комиссии Сахалинской области обсудили новшества избирательной кампании. На большинстве участков 10 сентября 2017 года на выборах депутатов Сахалинской областной Думы при подсчете голосов и формировании итогового протокола будет применена новая технология с использованием QR-кода. Она упростит работу членам комиссии и сведет шансы на ошибку к минимуму. 

- Данная технология была впервые применена в избирательной системе в 2017 году, в том числе в Сахалинской области – на двух участках на дополнительных выборах депутата Собрания муниципального образования городской округ «Долинский». Есть решение Центральной избирательной комиссии, которым предлагается применить данную технологию в единый день голосования 10 сентября на выборах всех уровней. У нас испытания прошли успешно, к применению готовимся уже два месяца, плотно общаемся с территориальными избирательными комиссиями, с муниципальными образованиями. Около трехсот участков в регионе будет оборудовано, – сообщил советник информационного центра избирательной комиссии региона Николай Збродов.

- Такая система внедряется перед выборами президента РФ. Была установка ЦИК – стопроцентно обеспечить все участки. Сахалинская область как раз-таки вошла в число передовых регионов, где участки обеспечены нужным оборудованием, отвечающим всем требованиям. Я надеюсь, что технология с использованием QR-кода позволит нам повысить прозрачность выборов, предотвратить возможные фальсификации,  обеспечить  легитимность и вернуть доверие сахалинцев  к выборам, – прокомментировала председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

QR?коды, размещенные на протоколах, позволят переносить данные в систему ГАС «Выборы» в автоматическом режиме. По мнению председателя избирательной комиссии, это должно ускорить работу комиссий и время подсчета итогов голосования.

До 25 августа территориальные комиссии утвердят перечни участков, на которых будет применяться технология применения QR?кодов, и сообщат об этом в региональный избирком, сообщили ASTV.RU в комиссии.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:49 0
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