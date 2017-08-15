Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске

ДТП произошло сегодня, 21 августа около семи часов вечера в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице Железнодорожной. В это время водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, выезжающий с "кармана у дороги" начал совершать разворот, не убедившись в безопасности маневра. Произошло столкновение.

В момент ДТП в салоне Toyota Corolla находились трое взрослых и грудной ребенок. Они не пострадали.

Виновник ДТП сначала вышел из машины, но когда услышал, что пострадавший звонит в ГИБДД, скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, водитель "Филдера" был нетрезв.