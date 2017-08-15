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Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске

Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске

По словам очевидцев, мужчина был нетрезв

ДТП произошло сегодня, 21 августа около семи часов вечера в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной.

По предварительной информации, водитель автомобиля  Toyota Corolla двигался по улице Железнодорожной. В это время водитель автомобиля  Toyota Corolla Fielder, выезжающий с "кармана у дороги" начал совершать разворот, не убедившись в безопасности маневра. Произошло столкновение.

В момент ДТП в салоне  Toyota Corolla находились трое взрослых и грудной ребенок. Они не пострадали. 

Виновник ДТП сначала вышел из машины, но когда услышал, что пострадавший звонит в ГИБДД, скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, водитель "Филдера" был нетрезв. 

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Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске, Фото: 7
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Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 20:05 +3
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Комментарии
Andrey2017
Написано вчера, в 20:31
Похоже пьянь за рулём пора отстреливать, сами они не перестанут мешать жить нормальным гражданам!
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+8
SonyI
Написано вчера, в 20:32
Синяка....на кол! Все никак не напьются твари! Нажрался...забейся под плинтус....и забудь про руль!!!!!
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+4
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 21:06
......по словам не очевидцев,а терпил!Они ещё не то могут рассказать!

Да и вообще как очевидцы могут определить нетрезвое состояние?
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0
yahoroshaya
Написано вчера, в 21:49
S.T.A.L.K.E.R., А если был трезвый,зачем тогда скрылся?Тем-более в статье сказали,что потерпевшие не удостоверились в безопастности манёвра.
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 21:52
yahoroshaya, .....ну например человек в федеральном розыске,почему сразу пьяный....на самом деле причин может быть много,зачем баснословить что он был пьян?
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+1
yahoroshaya
Написано вчера, в 22:00
S.T.A.L.K.E.R., Ну,раз в федеральном розыске,значит можно весь город передавить и скрыться,х....ли.Нашли героя б.....я. Если за человеком нет грехов,он не будет сбегать. И вообще пофиг пьян он был,без прав , в розыске или ещё в чём то там.
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0
Еще 8 комментариев
Nektos
Написано вчера, в 22:06
Опять авария....
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0
S.V.
Написано вчера, в 22:08
поймать.
Расстрэлять.
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0
sahalin
Написано вчера, в 22:32
Поймать, осудить, правое крыло и туманки отдать ( мне)
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