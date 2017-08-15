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У «Старшего поколения» Южно-Сахалинска появился хор

У «Старшего поколения» Южно-Сахалинска появился хор

В нем состоят 15 человек

Проект «Старшее поколение – вторая молодость», в рамках которого ранее проводились занятия лечебной физкультурой для всех желающих южносахалинцев старшего возраста, прирос собственным хором. Помощь самодеятельным артистам в подборе репертуара и разучивании музыкальных композиций оказывает председатель Союза композиторов Республики Дагестан Рамазан Фаталиев.

Музыкант приехал на Сахалин по своим делам, но, узнав об интересном проекте, не смог остаться в стороне.

- Я впервые сталкиваюсь с таким проектом. Это прекрасная идея - активизировать людей старшего поколения, дать им возможность получить вторую молодость, - сказал он. - К сожалению, часто бывает, что люди почтенного возраста остаются без внимания.

На сегодняшний день хор из 15 исполнителей под руководством Рамазана Фаталиева разучил три композиции. Исполняются они в два голоса, что, по мнению специалиста, большое достижение для непрофессионального коллектива.

- Принимая участие в проекте, я понял, что эти люди получают истинную радость от жизни. Это самое главное! Музыка - один из тех видов искусства, который дает огромный жизненный заряд и превосходит в своих возможностях другие. Это язык вселенского общения. Он идет от сердца к сердцу без посредников. В этом уникальность и феномен музыкального искусства, - поделился Рамазан Фаталиев.

Он подчеркнул, что по возвращении в Дагестан непременно приложит усилия для того, чтобы подобный проект был реализован в республике. Однако связь с сахалинскими подопечными терять не намерен.

Участница хора Юлия Гоголева рассказала, что творческое объединение дает отдушину, поднимает настроение, помогает забыть о возрасте:

 - Когда начинали, было трудно. Сейчас у нас сплоченный коллектив, и я с удовольствием хожу на репетиции.

Проект «Старшее поколение - вторая молодость» был запущен три года назад  по инициативе администрации Южно-Сахалинска и городской думы. Благодаря ему в настоящее время около 150 южносахалинцев зрелого возраста имеют возможность несколько раз в неделю бесплатно заниматься лечебной физкультурой. Однако, по словам одного из руководителей проекта Таисии Чемеркиной, со временем люди почувствовали потребность и в духовном совершенствовании, поэтому и родился хор.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:32 +2
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