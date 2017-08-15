Кроссовер и мотоцикл столкнулись в районе поворота на охотскую трассу

фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 21 августа в восьмом часу вечера в районе развилки - на повороте с корсаковской на охотскую трассу (недалеко от комплекса "Генерал").

По предварительным данным, мотоциклист двигался из Южно-Сахалинска в сторону Корсакова. Lexus , по предварительным данным, выезжал в сторону Охотского с территории комплекса "Генерал". Произошло столкновение.

У водителя мотоцикла очень серьезные травмы- переломы рук, пневмоторакс, пробита грудная клетка. Он без сознания.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

23:09. Мотоциклиста спасти не удалось. Он умер.