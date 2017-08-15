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Кроссовер и мотоцикл столкнулись в районе поворота на охотскую трассу
фото и видео очевидцев

Кроссовер и мотоцикл столкнулись в районе поворота на охотскую трассу

Водитель байка получил очень серьезные травмы

ДТП произошло сегодня, 21 августа в восьмом часу вечера в районе развилки - на повороте с корсаковской на охотскую трассу (недалеко от комплекса "Генерал").

По предварительным данным, мотоциклист двигался из Южно-Сахалинска в сторону Корсакова. Lexus , по предварительным данным, выезжал в сторону Охотского с территории комплекса "Генерал". Произошло столкновение.

У водителя мотоцикла очень серьезные травмы- переломы рук, пневмоторакс, пробита грудная клетка. Он без сознания.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

23:09. Мотоциклиста спасти не удалось. Он умер. 

 

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Кроссовер и мотоцикл столкнулись в районе поворота на Охотскую трассу, Фото: 1
Кроссовер и мотоцикл столкнулись в районе поворота на Охотскую трассу, Фото: 2
Кроссовер и мотоцикл столкнулись в районе поворота на Охотскую трассу, Фото: 3
Кроссовер и мотоцикл столкнулись в районе поворота на Охотскую трассу, Фото: 4
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Кроссовер и мотоцикл столкнулись в районе поворота на Охотскую трассу
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 20:36 +4
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Комментарии
MARBLE
Написано вчера, в 21:13
Дааа...


Скорейшего выздоровления пострадавшему
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+4
Andrey2017
Написано вчера, в 21:22
Жаль пострадавшего. Главное, чтобы живой остался и без инвалидности. А всему виной скорей всего банальная невнимательность и излишняя самоуверенность одного из водителей.
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+3
НКолчина
Написано вчера, в 22:09
Andrey2017, ага, на Лексусе же
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0
Elizabeth
Написано вчера, в 22:06
Скорейшей поправки,пострадавшему
.
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+2
Meri_Sibli
Написано вчера, в 22:07
Вот и снова "лексус",и снова заторможенный выезжал со второстепенной дороги..Кто этим тупарезам права выдает???!!!После таких событий необходимо сразу проверять(в какой автошколе учился,кто из гаи позволил этому водителю или водитяльше вообще сдать экзамен и т.д..,все проверить и виновных привлекать по соответствующим статьям). Бедный парень,ехал себе спокойно по ГЛАВНОЙ дороге с Южного в Корсаков и надо же такому вот,даже не знаю как назвать выползти и покалечить человеку жизнь((((Искренне соболезную
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+4
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 22:17
Meri_Sibli, ....что крик "грудной жабы",что нет возможности купить "Лейку"?У любого человека может случиться такое.
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+2
Nektos
Написано вчера, в 22:10
Скорейшей поправки пострадавшему и дай бог без тяжких последствий.
А виновник однозначно хорек, он выезжал с прилегающей через главную
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0
Mopsik
Написано вчера, в 23:40
Соболезнования родным и близким
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+2
Станислав Ри
Написано сегодня, в 00:29
Мотоциклист скончался
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0
Irusik1982
Написано сегодня, в 00:36
Потому что наберут себе джипы, а управлять могут только самокатами... По трассе частенько таких водятлов наблюдаю, ни уважения к участникам движения,ни инстинкта самосохранения...смотреть в зеркала и по сторонам вобще не их конёк... Из-за очередного (-ой) дебила (-ки) у человека оборвалась жизнь...(((
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0
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Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске
Виновник аварии скрылся с места ДТП в Южно-Сахалинске
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