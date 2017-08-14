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Молодых серийных угонщиков задержали в Южно-Сахалинске

Молодых серийных угонщиков задержали в Южно-Сахалинске

Подозреваемые катались на чужих машинах, а потом бросали их в черте города

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии угонов

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску задержаны подозреваемые в совершении серии угонов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, оперативниками было установлено, что злоумышленники орудуют в районе улиц Сахалинской и Мира областного центра. Действовали они преимущественно в темное время суток. Выбор подозреваемых падал на автомобили, не оборудованные системой сигнализации и другими противоугонными механизмами.

В результате целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий двоих злоумышленников установили и задержали. Оказалось, что ранее они уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений.

Как выяснилось, злоумышленники заводили автомобили, взламывая замок зажигания. Пока один наблюдал за обстановкой, второй проникал в салон и запускал двигатель авто. Подозреваемые катались на угнанных машинах , а потом бросали их в черте города.

В настоящий момент оперативниками установлена причастность подозреваемых к пяти угонам и двум попыткам угона.

Одному из подозреваемых 23 года, другому - 22. Они дали признательные показания. Известно, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:05 +3
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Комментарии
Andrey2017
Написано сегодня, в 15:23
Оттачивали навыки. Потом добрались бы до авто с сигналкой. Конец в любом случае один - срок.
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+1
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Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 15:43
В 22 - 23 года бестолковке уже пора бы задумываться что она делает.
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0
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AX9566 Online
Написано сегодня, в 16:16
Vladiksakh65, только при наличии в ней серого вещества, а в том, что оно там есть, я очень сомневаюсь
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+2
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Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 16:55
AX9566, Не туда парней понесло, не туда. Их способности да в нужное русло.
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0
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k_hammer Online
Написано сегодня, в 16:58
Vladiksakh65, например?)))
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