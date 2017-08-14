Молодых серийных угонщиков задержали в Южно-Сахалинске
Подозреваемые катались на чужих машинах, а потом бросали их в черте города
В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии угонов
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску задержаны подозреваемые в совершении серии угонов.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, оперативниками было установлено, что злоумышленники орудуют в районе улиц Сахалинской и Мира областного центра. Действовали они преимущественно в темное время суток. Выбор подозреваемых падал на автомобили, не оборудованные системой сигнализации и другими противоугонными механизмами.
В результате целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий двоих злоумышленников установили и задержали. Оказалось, что ранее они уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений.
Как выяснилось, злоумышленники заводили автомобили, взламывая замок зажигания. Пока один наблюдал за обстановкой, второй проникал в салон и запускал двигатель авто. Подозреваемые катались на угнанных машинах , а потом бросали их в черте города.
В настоящий момент оперативниками установлена причастность подозреваемых к пяти угонам и двум попыткам угона.
Одному из подозреваемых 23 года, другому - 22. Они дали признательные показания. Известно, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.