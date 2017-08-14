Пациент психоневрологического интерната покончил с собой в Южно-Сахалинске

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19 августа в 06:35 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в помещении Южно-Сахалинского психоневрологического интерната обнаружено тело 62-летнего пациента указанного учреждения.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.