Дело сахалинки, жестоко убившей двух человек, передано в суд

Следственным отделом по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении убийства.

По версии следствия, 12 ноября 2016 года обвиняемая вместе с потерпевшими пришла в гости к своей знакомой, где уже находилась компания, и они совместно стали употреблять спиртные напитки.

Ночью во время пьянки обвиняемая и потерпевшая поссорились Подозреваемая обвинила женщину в том, что та украла деньги у ее знакомой. Злоумышленница взяла нож и нанесла им не менее 20 ударов по телу женщины.

Затем она поскандалила с потерпевшим и этим же ножом нанесла множественные удары по различным частям тела мужчины.

После этого она переоделась, одежду, в которой совершала убийство, сожгла, а затем вызвала полицию и сообщила об обнаружении трупов знакомых.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.