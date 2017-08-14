Дело сахалинки, жестоко убившей двух человек, передано в суд
Жительница Макарова зарезала мужчину и женщину, сожгла свою одежду и вызвала полицию
По версии следствия, 12 ноября 2016 года обвиняемая вместе с потерпевшими пришла в гости к своей знакомой, где уже находилась компания, и они совместно стали употреблять спиртные напитки.
Ночью во время пьянки обвиняемая и потерпевшая поссорились Подозреваемая обвинила женщину в том, что та украла деньги у ее знакомой. Злоумышленница взяла нож и нанесла им не менее 20 ударов по телу женщины.
Затем она поскандалила с потерпевшим и этим же ножом нанесла множественные удары по различным частям тела мужчины.
После этого она переоделась, одежду, в которой совершала убийство, сожгла, а затем вызвала полицию и сообщила об обнаружении трупов знакомых.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Затем она поскандалила с потерпевшим и этим же ножом нанесла множественные удары по различным частям тела мужчины.
Он все это время стоял смотрел? Не мог обезвредить ее пока она била ножом?