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Дело сахалинки, жестоко убившей двух человек, передано в суд
fn24.ru

Дело сахалинки, жестоко убившей двух человек, передано в суд

Жительница Макарова зарезала мужчину и женщину, сожгла свою одежду и вызвала полицию

Следственным отделом по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой  40-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении убийства.
 

По версии следствия, 12 ноября 2016 года обвиняемая вместе с потерпевшими пришла в гости к своей знакомой, где уже находилась компания, и они совместно стали употреблять спиртные напитки.

Ночью во время пьянки обвиняемая и потерпевшая поссорились Подозреваемая обвинила женщину в том, что та украла деньги у ее знакомой. Злоумышленница взяла нож и нанесла им не менее 20 ударов по телу женщины.

Затем она поскандалила с потерпевшим и этим же ножом нанесла множественные удары по различным частям тела мужчины.

 После этого она переоделась, одежду, в которой совершала убийство, сожгла, а затем вызвала полицию и сообщила об обнаружении трупов знакомых.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:14 +3
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Комментарии
KUK_12
Написано сегодня, в 15:25 Отредактированно сегодня, в 15:26
Привет лагеря, лагеря, лагеря
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:34
Еду в Магадан...
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:34
вот нелюди....
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+3
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 15:36
Такие люди наверное больные...психически и морально...
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+3
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 15:41
Продуманка, забыла, да еще наверно не знала что сейчас проводки цепляют к пальцам, врешь и палишься. За 2 труппа срок серьёзный карячится.
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:46
Злоумышленница взяла нож и нанесла им не менее 20 ударов по телу женщины.
Затем она поскандалила с потерпевшим и этим же ножом нанесла множественные удары по различным частям тела мужчины.
Он все это время стоял смотрел? Не мог обезвредить ее пока она била ножом?
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+4
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