ppt.ru

Согласно расчетам они смогут получить на улучшение жилищных условий около 4 миллионов рублей

Семье с двумя инвалидами из Южно-Сахалинска помогут приобрести жилье. Поручение об этом дал губернатор области Олег Кожемяко в ходе состоявшегося накануне приема граждан по личным вопросам.

За помощью к главе региона обратилась жительница областного центра Ольга Клепикова, которая является инвалидом. В семье сахалинки двое малолетних детей. Дочь, которая родилась первой, также имеет ограниченные возможности здоровья – у нее диагностировано сложное заболевание.

- Собственной квартиры мы не имеем и вынуждены делить общую жилплощадь с родственниками – 44 квадратных метра на 8 человек, нам очень тесно, - сообщила о проблеме женщина.

По ее словам, старший ребенок нуждается в постоянном уходе. Периодически ему требуется врачебная помощь и реабилитация. Ежемесячно семья в виде различных социальных выплат получает из бюджета около 30 тысяч рублей. Однако выделяемые средства не позволяют решить главный вопрос – квартирный.

С этого года в Сахалинской области введена новая мера поддержки для семей с детьми-инвалидами. Это единовременная выплата на улучшение жилищных условий. Чтобы ее получить, семье Клепиковых необходимо встать на учет в органах социальной защиты, отметил губернатор. Областные власти окажут помощь в оперативном прохождении этой процедуры.

Согласно расчетам Клепиковы смогут получить на улучшение жилищных условий около 4 миллионов рублей.

Напомним также, что с этого года в Сахалинской области действует и ряд других мер поддержки для семей с детьми-инвалидами. К примеру, региональный материнский капитал теперь можно использовать на реабилитацию детей с ограниченными физическими возможностями. Увеличен и размер единовременной выплаты из его средств - с 15000 до 30000 рублей. Родителям, которые вывозят ребенка-инвалида из районов на лечение в Южно-Сахалинск, оплачивается и проезд, и проживание. Такую же помощь они получают и при выезде за пределы региона.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области