«Вальс в музее» собрал любителей и профессионалов танца

В Южно-Сахалинске под открытым небом прошел танцевальный вечер «Тур вальса в музее». На празднике собрались как профессиональные хореографы, так и новички – всего около 100 человек. В мероприятии также приняли участие гости из других городов. Между выступлениями гостям давали уроки танго, фламенко, а также восточных танцев.

Руководитель объединения «Сахалинский танцевальный мир» Татьяна Легкова подчеркивает, что все мероприятия ­­­– инициатива участников танцевальных студий. Кто-то из них уже на пенсии, кто-то работает – но все они хотят показать, чего добились на хореографическом поприще и привлечь таких же активных людей.

– Танцы для людей – это важно, – говорит Татьяна. – Например, в Японии и Корее такие выступления в порядке вещей: они и поют, и танцуют, и занимаются гимнастикой. Это значит нести культуру в народ, что мы и делаем.

Вера Лисина не пропускает ни одно мероприятие на выходных. Старается побывать на каждом. Раньше она сама занималась восточными танцами и на празднике принимался

– О вальсе в музее я узнала на ASTV.RU и сразу решила поучаствовать в нем, – рассказывает девушка. – Меня особенно впечатлили танцоры из Долинска – они очень необычно выступили, даже дали фору гостям с материка.

Еще один гость праздника Сергей Дьячук тоже интересуется общественной жизнью города. Он пришел на праздник с семьей.

– Я не первый раз прихожу на такие мероприятия. Сейчас меня порадовало разнообразие стилей и подача ­– люди приходят, смотрят, вливаются в атмосферу. По их лицам и реакции видно, что им нравится – и я с ними согласен, ­– рассказывает он.

Организаторы хотят расширить географию своих выступлений. Они планируют устраивать их в скверах, парке, на площадях и в других красивых местах города.