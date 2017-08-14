Неизвестные устроили пожар в одном из подъездов в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

Кроме того, они похитили детали велосипеда

В ночь с 19 на 20 августа в Южно-Сахалинске в подъезде жилого многоквартирного дома №286 "б" произошел пожар.

По словам местных жителей, неизвестные, чтобы беспрепятственно проникнуть в помещение, закрепили на магните двери с домофоном монету. Затем они подожгли короб с телефонными и телевизионными проводами. Он оплавился, поврежден и щит для объявлений.

Из подъезда также пропали колеса, сиденье и другие запчасти велосипеда.

"Он принадлежал соседке. Она умерла. Никто не трогал ее велосипед до вчерашнего дня", - говорят жильцы.

В настоящее время у жителей подъезда не работают телевизоры и стационарные телефоны.