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Неизвестные устроили пожар в одном из подъездов в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Неизвестные устроили пожар в одном из подъездов в Южно-Сахалинске

Кроме того, они похитили детали велосипеда

В ночь с 19 на 20 августа в Южно-Сахалинске в подъезде жилого многоквартирного дома №286 "б"  произошел пожар.
 
По словам местных жителей, неизвестные, чтобы беспрепятственно проникнуть в помещение, закрепили на магните двери с домофоном монету.  Затем они подожгли короб с телефонными и телевизионными проводами. Он оплавился, поврежден и щит для объявлений.
 
Из подъезда также пропали колеса, сиденье и другие запчасти велосипеда.
 
"Он принадлежал соседке. Она умерла. Никто не трогал ее велосипед до вчерашнего дня", - говорят жильцы.
 
В настоящее время у жителей подъезда не работают телевизоры и стационарные телефоны.
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Неизвестные устроили пожар в одном из подъездов в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Неизвестные устроили пожар в одном из подъездов в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Неизвестные устроили пожар в одном из подъездов в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Неизвестные устроили пожар в одном из подъездов в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:56 +3
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
S.V.
Написано сегодня, в 14:09
номер дома есть,а улица то какая?...я так понимаю,Мира?
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+1
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Виктория Online
Написано сегодня, в 14:19
S.V., или Ленина, или Комсомольская))))))
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+1
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 14:36
пионеры юные
головы чугунные
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+1
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 14:57
Ой, а чья там агитка висит и у кого на портрете голова немного в саже? Разве не Шурика Ш.?
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:44
Vings, его-его
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0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 15:50
НюНик_просто_Анна, ну усё, теперь будем ждать новостей как он поймал хулюганов и они со слезами на глазах от стыда просят прощения.
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+2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:42
Vings,
и делают ремонт в подъезде
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0
Еще 5 комментариев
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:44
Оболтусы-вандалы какие-то, по рукам бы надавать, чтоб заживали месяц
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