Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня днем, 20 августа на выезде из Долинска, в районе пересечения автодорог Южно-Сахалинск-Оха и Долинск- Быков.

По словам очевидцев, микроавтобус и универсал двигались в попутном направлении, в районе развилки они столкнулись. От удара микроавтобус опрокинулся.

Автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.