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Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска
фото очевидцев

Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска

ДТП произошло днем 20 августа

ДТП произошло сегодня днем, 20 августа на выезде из Долинска, в  районе пересечения автодорог Южно-Сахалинск-Оха и Долинск- Быков. 

По словам очевидцев, микроавтобус и универсал двигались в попутном направлении, в районе развилки они столкнулись. От удара микроавтобус опрокинулся.

Автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. 

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Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска, Фото: 1
Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска, Фото: 2
Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска, Фото: 3
Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска, Фото: 4
Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска, Фото: 5
Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска, Фото: 6
Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска, Фото: 7
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Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:04 +5
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Комментарии
evgenytolich
Написано сегодня, в 16:13
Луче нету велика чем Митсубиси-Делика!
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Vladiksakh65
Написано сегодня, в 17:45
Друг друга не видели что ли.
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