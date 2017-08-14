фото очевидцев
Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска
ДТП произошло днем 20 августа
ДТП произошло сегодня днем, 20 августа на выезде из Долинска, в районе пересечения автодорог Южно-Сахалинск-Оха и Долинск- Быков.
По словам очевидцев, микроавтобус и универсал двигались в попутном направлении, в районе развилки они столкнулись. От удара микроавтобус опрокинулся.
Автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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7 Микроавтобус и универсал столкнулись на выезде из Долинска
Комментарии
evgenytolich
Написано сегодня, в 16:13
Луче нету велика чем Митсубиси-Делика!
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Vladiksakh65
Написано сегодня, в 17:45
Друг друга не видели что ли.
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