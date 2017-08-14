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Память Игоря Фархутдинова и погибших сотрудников администрации области почтили в Южно-Сахалинске

Память Игоря Фархутдинова и погибших сотрудников администрации области почтили в Южно-Сахалинске

Сегодня исполнилось 14 лет со дня трагедии

В Южно-Сахалинске почтили память Игоря Фархутдинова и его коллег, погибших в авиакатастрофе на Камчатке. Родственники, друзья и бывшие коллеги возложили цветы к мемориалу, расположенному на территории Воскресенского кафедрального собора. В церемонии памяти принял участие первый заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Александр Дерновой.

Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон отслужил у мемориала заупокойную литию. Позже собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. 

Вертолёт МИ-8, летевший из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск потерпел крушение 20 августа 2003 года возле горы Опала. На его борту находился Губернатор Игорь Фархутдинов и сопровождавшие его руководители и сотрудники различных структур администрации Сахалинской области. Они направлялись в служебную командировку. В авиакатастрофе погибли 20 человек. Среди них 14 сахалинцев, трое жителей Курильских островов и три члена экипажа. 

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

 

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Память Игоря Фархутдинова и сотрудников администрации области почтили в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Память Игоря Фархутдинова и сотрудников администрации области почтили в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Память Игоря Фархутдинова и сотрудников администрации области почтили в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Память Игоря Фархутдинова и сотрудников администрации области почтили в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Память Игоря Фархутдинова и сотрудников администрации области почтили в Южно-Сахалинске, Фото: 5
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Память Игоря Фархутдинова и сотрудников администрации области почтили в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:18 0
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