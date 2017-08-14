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На одном перекрестке в Южно-Сахалинске случились сразу две аварии

На одном перекрестке в Южно-Сахалинске случились сразу две аварии

В одном видео запечатлены оба ДТП

На перекрестке лиц Деповской и Железнодорожной сегодня почти одновременно произошли сразу две аварии. Об одной из них, столкновении двух "тойот", ASTV.RU уже рассказывал. Как оказалось, буквально в пяти метрах от этого ДТП случилось еще одно.

На кадрах, которые прислал в редакцию очевидец, видно: по другую сторону перекрестка на аварийных сигналах стоят еще две машины. По всей видимости, водитель КамАЗа не заметил легковое авто при повороте или перестроении и «притерся» к нему. В итоге бортовой грузовик и универсал прямо у светофора перегородили собой примерно полторы полосы движения.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:24 +1
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Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 15:06 Отредактированно сегодня, в 15:06
авария аврия , что же делать
девушка расстерялась и еще один страйк
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0
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 19:07
Магнитная буря?
....или тупая самоуверенность?
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0
kholmchanin
Написано сегодня, в 19:33
Психопатия - это бич нашего больного общества, как рак, как
инфаркт...
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0
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