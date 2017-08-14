На одном перекрестке в Южно-Сахалинске случились сразу две аварии

На перекрестке лиц Деповской и Железнодорожной сегодня почти одновременно произошли сразу две аварии. Об одной из них, столкновении двух "тойот", ASTV.RU уже рассказывал. Как оказалось, буквально в пяти метрах от этого ДТП случилось еще одно.

На кадрах, которые прислал в редакцию очевидец, видно: по другую сторону перекрестка на аварийных сигналах стоят еще две машины. По всей видимости, водитель КамАЗа не заметил легковое авто при повороте или перестроении и «притерся» к нему. В итоге бортовой грузовик и универсал прямо у светофора перегородили собой примерно полторы полосы движения.