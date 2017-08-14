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На Охотской трассе обнаружили перевернутый джип

На Охотской трассе обнаружили перевернутый джип

Подробности происшествия неизвестны

Сегодня сахалинцы, проезжавшие по трассе на Охотское в Корсаковском районе, наблюдают необычную картину. В районе «Тещиного языка» в кювете на боку лежит внедорожник. Предположительно это Nissan Safari.

Ни внутри, ни вокруг автомобиля нет людей. Соответственно, причины и подробности происшествия остаются неизвестными. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:07 +2
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Комментарии
MixFight
Написано сегодня, в 14:14
Совсем старый стал, отдохнуть прилег
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+1
Charon
Написано сегодня, в 14:56
кому джип, перевёртыш, самовывоз из леса
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0
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 15:21
О как! Я всегда думала, что в районе "Тещиного языка", а не "Тещина"...
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+1
Trucker
Написано сегодня, в 15:36
НКолчина, настрочат пару слов,а проверить не когда.
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0
karik
Написано сегодня, в 17:15
А это не тот,что угнали?
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 17:42
Ну либо хозяин был такой вминяемый,что бросил машину,либо угнали,покатались и бросили!
Такую машину ушатали!
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+2
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 19:09
Кому зап.части на Сафарика?
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0
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