На Охотской трассе обнаружили перевернутый джип
Подробности происшествия неизвестны
Сегодня сахалинцы, проезжавшие по трассе на Охотское в Корсаковском районе, наблюдают необычную картину. В районе «Тещиного языка» в кювете на боку лежит внедорожник. Предположительно это Nissan Safari.
Ни внутри, ни вокруг автомобиля нет людей. Соответственно, причины и подробности происшествия остаются неизвестными.
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Комментарии
MixFight
Написано сегодня, в 14:14
Совсем старый стал, отдохнуть прилег
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Charon
Написано сегодня, в 14:56
кому джип, перевёртыш, самовывоз из леса
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 15:21
О как! Я всегда думала, что в районе "Тещиного языка", а не "Тещина"...
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Trucker
Написано сегодня, в 15:36
НКолчина, настрочат пару слов,а проверить не когда.
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0
karik
Написано сегодня, в 17:15
А это не тот,что угнали?
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Elizabeth
Написано сегодня, в 17:42
Ну либо хозяин был такой вминяемый,что бросил машину,либо угнали,покатались и бросили!
Такую машину ушатали!
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SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 19:09
Кому зап.части на Сафарика?
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