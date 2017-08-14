На Охотской трассе обнаружили перевернутый джип

Сегодня сахалинцы, проезжавшие по трассе на Охотское в Корсаковском районе, наблюдают необычную картину. В районе «Тещиного языка» в кювете на боку лежит внедорожник. Предположительно это Nissan Safari.

Ни внутри, ни вокруг автомобиля нет людей. Соответственно, причины и подробности происшествия остаются неизвестными.