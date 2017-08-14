В аварии в Южно-Сахалинске пострадали две «тойоты»
Серьезно пострадавших нет
Сегодня, в субботу, около 11 часов в Южно-Сахалинске в районе перекрестка Деповской и Железнодорожной улиц произошла авария. Там столкнулись две «тойоты». Суда по характеру повреждений на машинах, одна врезалась в другую, когда та поворачивала налево.
По словам очевидцев, один из автомобилей был заполнен людьми, кроме того, с ними ехала собака. Обошлось без сильно пострадавших – прибывшие на место врачи скорой помощи бинтовали руку девушке, но не зафиксировано переломов или иных серьезных травм.
В результате аварии капот Toyota Sprinter оказался вогнутым примерно посередине, а у Toyota Allex пострадала правая передняя часть.
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Комментарии
Rola
Написано сегодня, в 12:58
"...одна врезалась в другую, когда та поворачивала налево." (С) я уже просто молчу от таких изложений.
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Online
MASHUTA Online
Написано сегодня, в 13:33
Rola, За,то как обстоятельно было рассказано,просто как побывали там
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