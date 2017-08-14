Сахалинские корейцы отмечают освобождение Корейского полуострова и Сахалина

Сегодня на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска прошло торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине освобождения Корейского полуострова, Южного Сахалина и Курильских островов. В этот день сахалинские корейцы отмечают праздник дружбы, мира и процветания.

К многочисленным поздравлениям, звучавшим в этот день со сцены на Празднике Дружбы, присоединился губернатор области Олег Кожемяко.

- Искренне рад приветствовать вас на празднике дружбы, мира и процветания! От всей души поздравляю вас, желаю счастья, крепкого здоровья и благополучия! А нашей Сахалинской области - процветания на многие годы! - сказал глава региона.

Он отметил также, что во многом благодаря деловой активности представителей сахалинской корейской диаспоры у в регионе налажены тесные связи с Республикой Корея. На протяжении ряда лет она является одним из основных торговых партнеров области. Корейские инвестиции задействованы в различных отраслях экономики.

Сергей Мун пришел сюда сегодня с женой и маленьким сыном. Говорит, его семья отмечает этот день ежегодно.

- Старшее поколение корейцев еще сохраняет основные традиции своих предков, а вот наши потомки, к сожалению, их уже не знают. В своей семье мы стараемся отмечать все национальные праздники и рассказывать о них детям, - отметил Сергей Мун.

По окончании официальной части перед зрителями выступили творческие коллективы. А после все желающие смогли принять участие в традиционном песенном конкурсе и национальных спортивных состязаниях.