Жителей Холмска перестало волновать качество городских дорог

Теперь они жалуются на ЖКХ и автобусы

Холмчане почти перестали задавать вопросы о состоянии дорог в городском округе. Такой вывод городские специалисты сделали после очередной прямой телефонной линии, прошедшей с участием мэра. На это, считают в администрации, повлиял активный капитальный ремонт улично-дорожной сети. Впервые за последнее время ни одного вопроса Андрею Сухомесову о состоянии дорожного полотна в округе задано не было.

Лидирующее положение заняли жилищно-коммунальные проблемы. Жители округа сигнализировали о протекающих кровлях, некачественно проведённых ремонтных работах на придомовой территории, о необходимости восстановления уличного освещения и о многом другом. Также были высказаны пожелания по обустройству детских площадок и установке «лежачих полицейских» в недавно реконструированных дворах по улице Победы, 26, 28 и 30. Звучали и предложения о введении новых автобусных маршрутов.

Проблема перевозчиков, работающих на городских улицах, по популярности среди обращавшихся заняла второе «почетное» место. Люди жаловались на несоблюдение перевозчиками графика движения, вследствие чего пассажиры вынуждены долгое время дожидаться маршруток, рискуя опоздать на работу или по важным делам.

По итогам работы прямой линии главой администрации были даны поручения об организации нескольких встреч с жителями города для отработки обращений непосредственно на месте существующих проблем, к ряду заявителей направлены межведомственные комиссии, остальные заявки попадут в работу к соответствующим специалистам. Всем позвонившим жителям округа окажут необходимое содействие, сообщает пресс-служба администрации Холмска.