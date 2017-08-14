Село Мгачи начнут приводить в порядок

В селе Мгачи построят новую амбулаторию. Такое решение принял губернатор, посетив населенный пункт. В Александровск-Сахалинский район глава области прибыл в рамках своей рабочей поездки по северным муниципальным образованиям Сахалина.

Уже в следующем году в селе начнется строительство нового здания медицинского учреждения, рассчитанного на 30 посещений в смену. Также в нем будет предусмотрен дневной стационар на 10 коек.

Сегодня медицинскую помощь жителям села оказывают в приспособленном двухэтажном здании 1949 года постройки. Деревянные конструкции стен изношены, некоторые венцы и потолочные балки прогнили. Регулярные косметические ремонты эффекта не дают. Изношенные оконные рамы не позволяют нормально проветривать помещение. А зимой проемы затягивают полиэтиленовой пленках. В результате в кабинетах темно и днем. При этом штат медиков в амбулатории не укомплектован полностью. Между тем в селе проживают 847 человек, в том числе 190 детей.

- Здание всего на два года моложе Сахалинской области! - сказал губернатор, осмотрев действующую амбулаторию. – Конечно, нужно строить новое, чтобы мгачинцы получали медицинскую помощь в достойных условиях.

Между тем, в селе продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 40 малышей. С ходом работ ознакомился губернатор. Готовность объекта сегодня составляет 55 процентов. Представитель подрядчика уверяет, что завершит стройку до конца текущего года. С вводом в строй детсада существующая в населенном пункте проблема с нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях будет решена.

На улице по соседству со стройплощадкой состоялась импровизированная встреча Олега Кожемяко с местными жителями. Вопросы мгачинцы поднимали самые разные – от поставок комбикорма для личных подсобных хозяйств до дальнейшего развития населенного пункта. Затронули и тему благоустройства. Проблема действительно, стоит остро. Многие здания в селе имеют неприглядный вид из-за облупившихся фасадов, дворовые территории заросли бурьяном.

- Ситуацию необходимо менять, - заметил губернатор. – Надо выделить средства, чтобы начать приводить в порядок территорию села Мгачи.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области