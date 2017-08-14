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Сахалинец до смерти забил мать за упреки в его расставании с женщиной

Сахалинец до смерти забил мать за упреки в его расставании с женщиной

Подозреваемого заключили под стражу

В одной из квартир дома № 68 по ул. Чехова областного центра было обнаружено тело 64-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти. По этому факту следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело.

Как сообщают в областном следкоме, согласно данным судебно-медицинского исследования, смерть женщины наступила  от отека дислокации головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы.

По подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый 26-летний сын потерпевшей. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с утра 13 августа сын с матерью употребляли спиртное. Ближе к вечеру между они поссорились из-за того, что мать начала в нецензурной форме оскорблять сына за то, что от него ушла сожительница.

Разозлившись, сын стал наносить множественные удары руками по голове и телу матери. После этого подозреваемый ушел к себе в комнату, а через час обнаружил бездыханное тело матери.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:05 0
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Южно-Сахалинск
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Комментарии
Karu
Написано сегодня, в 12:08
Ближе к вечеру между они поссорились....
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+2
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 12:16
Karu, между чем, Елизавета начудила)
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+1
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ateriya Online
Написано сегодня, в 12:11
Конец. Теперь у него не скоро появится сожительница. Зато с сокамерниками проблем вообще не будет.
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+2
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SonyI Online
Написано сегодня, в 12:12
Очередное убийство по пьяни! Естественный отбор... не иначе!Как воспитала-так и получила! Не фиг бухать на пару с сынулей....плин!
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+3
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jkmu Online
Написано сегодня, в 12:14
естественный отбор ...не жалко..
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 12:15
"с утра 13 августа сын с матерью употребляли спиртное" это выше моего разума
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+2
Vladis
Написано сегодня, в 12:16
Как это мать с сыном употребляет алкоголь ????? А потом этот сын ещё мать собственную забил до смерти ! Как такое возможно вообще ????? Дальше не буду ничего писать ..... без комментариев .....
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0
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Vings Online
Написано сегодня, в 12:18
Опять сидели выпивали, опять слово за слово и ручками махать. Опятькак результат кто-нибудь представился на тот свет.
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0
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 12:47
Дурдом,полнейший! Нет бы отправить сына мериться с любимой,а она еще и пить с ним села! Не первый раз уже! Даже незнаю кто из них виноват в таких последствиях!
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