Сахалинец до смерти забил мать за упреки в его расставании с женщиной

В одной из квартир дома № 68 по ул. Чехова областного центра было обнаружено тело 64-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти. По этому факту следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело.

Как сообщают в областном следкоме, согласно данным судебно-медицинского исследования, смерть женщины наступила от отека дислокации головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы.

По подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый 26-летний сын потерпевшей. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с утра 13 августа сын с матерью употребляли спиртное. Ближе к вечеру между они поссорились из-за того, что мать начала в нецензурной форме оскорблять сына за то, что от него ушла сожительница.

Разозлившись, сын стал наносить множественные удары руками по голове и телу матери. После этого подозреваемый ушел к себе в комнату, а через час обнаружил бездыханное тело матери.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.