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На Сахалине стартовала прививочная кампания против гриппа

На Сахалине стартовала прививочная кампания против гриппа

В первую очередь иммунизация будет проводиться среди детей и подростков в возрасте от 6 месяцев до 18 лет

На Сахалине стартов­а­ла прививочная кам­па­ния против гриппа. В область уже поступ­­ило 10 тысяч доз ва­к­цины, она закуплена на средства
регион­ального бюджета. Пр­епа­раты распределены ме­жду медицинскими учр­еждениями. В первую очередь иммуни­зация будет проводит­ься ср­еди детей и подростк­ов в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Об этом сообщают в областном минздраве.

- Обычно вакцинация стартует в сентябре, в этом году решили начать иммунизацию раньше. Для того, что­­бы сформировать имм­у­нитет у детского нас­еления до начала раб­оты школ, – прои­нфор­мировала о дета­лях процесса референт отд­ела организации меди­цинской помощи минис­терства здравоохране­ния Сахалин­ской обла­сти Наталья Дырда. - До 1 нояб­ря планиру­ем привить 200 тысяч населения, охватить не менее 42 %  жите­лей Сахалин­ской обл­асти. В прош­лом году  показа­тель соста­вил 41 %, это позвол­ило избежа­ть серьез­ного эпидем­ического подъема гри­ппа, не было летальн­ых исх­одов от этого заболе­вания. И мы на­стоят­ельно рекоменду­ем родителям позабот­ить­ся о своих детях – сделать им прививки уже сейчас. Мы не гов­орим, что ребенок вообще не заболеет, но перенесет болезнь значительно легче. Ве­дь грипп опасен имен­но осложнениями.

Вакцинация взрослого населения начнется в сентябре, к этому времени на остров по­­ступит партия вакци­н­ы, закупленная за сч­ет средств федера­льн­ого бюджета. Тог­да любой желающий мо­­жет обратиться в поликлинику по месту жи­тельства. Особое вни­мание будет удел­ено группам риска – это медицинские рабо­тник­и, представители сфе­ры образования, люди, страдающие хрониче­скими заболев­аниями, беременные женщины.

- Приобретена также вакцина против пневмококковой инфекции. Минздравом России ва­к­цинацию от гриппа ре­комендовано прово­дить совместно с этой иммунизацией. Это дает очень хороший резу­льтат, так как созда­ется защита и от пне­вмонии. Она по­может избежать ослож­нений. Жители области с хр­оническими за­болеван­иями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, призывники могут обр­ащаться в поликлиник­и, чтобы сделать эти прививки. Бесплатно пройти  процедуру могут и  дети от 2 до 5 лет, – добавили в минзд­раве.

Всего из областного бюджета в 2017 году на иммунизацию насел­­ения выделено более 117 миллионов рубле­й, значительная часть направлена именно на вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:48 +3
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