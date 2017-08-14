На Сахалине стартовала прививочная кампания против гриппа
В первую очередь иммунизация будет проводиться среди детей и подростков в возрасте от 6 месяцев до 18 лет
На Сахалине стартовала прививочная кампания против гриппа. В область уже поступило 10 тысяч доз вакцины, она закуплена на средства
регионального бюджета. Препараты распределены между медицинскими учреждениями. В первую очередь иммунизация будет проводиться среди детей и подростков в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Об этом сообщают в областном минздраве.
- Обычно вакцинация стартует в сентябре, в этом году решили начать иммунизацию раньше. Для того, чтобы сформировать иммунитет у детского населения до начала работы школ, – проинформировала о деталях процесса референт отдела организации медицинской помощи министерства здравоохранения Сахалинской области Наталья Дырда. - До 1 ноября планируем привить 200 тысяч населения, охватить не менее 42 % жителей Сахалинской области. В прошлом году показатель составил 41 %, это позволило избежать серьезного эпидемического подъема гриппа, не было летальных исходов от этого заболевания. И мы настоятельно рекомендуем родителям позаботиться о своих детях – сделать им прививки уже сейчас. Мы не говорим, что ребенок вообще не заболеет, но перенесет болезнь значительно легче. Ведь грипп опасен именно осложнениями.
Вакцинация взрослого населения начнется в сентябре, к этому времени на остров поступит партия вакцины, закупленная за счет средств федерального бюджета. Тогда любой желающий может обратиться в поликлинику по месту жительства. Особое внимание будет уделено группам риска – это медицинские работники, представители сферы образования, люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины.
- Приобретена также вакцина против пневмококковой инфекции. Минздравом России вакцинацию от гриппа рекомендовано проводить совместно с этой иммунизацией. Это дает очень хороший результат, так как создается защита и от пневмонии. Она поможет избежать осложнений. Жители области с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, призывники могут обращаться в поликлиники, чтобы сделать эти прививки. Бесплатно пройти процедуру могут и дети от 2 до 5 лет, – добавили в минздраве.
Всего из областного бюджета в 2017 году на иммунизацию населения выделено более 117 миллионов рублей, значительная часть направлена именно на вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.