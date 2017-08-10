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Житель Поронайска запер земляков дома, чтобы обокрасть контейнер у них во дворе
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Житель Поронайска запер земляков дома, чтобы обокрасть контейнер у них во дворе

1,5 года лишения свободы злостный нарушитель закона посчитал слишком строгим наказанием

Приговором Поронайского городского суда 23-летний местный житель признан виновным в тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище и причинением значительного ущерба. 

Как сообщают в областной прокуратуре, суд установил, что ночью 29 сентября 2016 года осужденный прошел на территорию частного дома, чтобы похитить чужое имущество из находившегося там же контейнера. Чтобы потерпевшие не смогли выйти, мужчина заблокировал двери дома навесным замком. Хозяева лишились имущества на 125 700 рублей. 

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 1,5 годам колонии общего режима. 

Не согласившись с данным приговором, виновный обжаловал его в Сахалинский областной суд, приведя доводы о суровости назначенного наказания. 

Суд апелляционной инстанции установил, что с 2013 по 2016 год мужчина 24 раза привлекался к административной ответственности в различных районах области, штрафы не оплачивал, в ходе предварительного расследования скрылся, ущерб не возместил. 

По результатам апелляционного рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции прокуратуры, Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда отказала в удовлетворении жалобы осужденного и оставила без изменения приговор суда первой инстанции.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:41 +4
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 15:50
Огогошечки
такого еще не было
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0
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:56
вот бытовой отморозок общества, еще и недовольный приговором остался, руки оторвать и язык длинный в одно место засунуть, и пусть сидит в одиночке лет так 20
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+3
Bokassa
Написано сегодня, в 16:01
интересно чего там на 120 000 вытащил то
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+1
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 17:07
Bokassa, Кольцо с бриллиантом
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:21
Ну, что сказать: чудило ходячее...


Территория частного дома собакой не охраняется?
Пора внутренний замок вставлять, а не навесным пользоваться, тоже мне "ХОЗЯЕВА"...
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0
translog74
Написано сегодня, в 16:27
Частный дом без окон. Вылезти в окно нельзя было?
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+1
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 19:24
translog74, Никак низЯ было, так как они выхОдЮт только через дверь, которая была заблокирована (закрыта) на висячий замок, оставленный хозЯевами для этих целей

Но, не смотря на это, они узнали мужчину, 23-летнего местного жителя, который тайно похитил их имущество с незаконным проникновением в хранилище и тем самым причинил им значительный ущерб.
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0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:31
Похоже на то, что нашли "тайного" стрелочника, имеющего судимость....
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0
evgenytolich
Написано сегодня, в 16:43
Во отморозок, начудил и ещё жалуется на строгость приговора?! Надо было ещё годик с верху накинуть что бы жизнь мёдом не казалась!
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+1
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Charon Online
Написано сегодня, в 19:06
недовольный продуман какой
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babaj
Написано сегодня, в 19:19
Не самый хищный олигофрен.Хорошо что не подпалил лишенных свободы.
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