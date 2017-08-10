Житель Поронайска запер земляков дома, чтобы обокрасть контейнер у них во дворе

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Приговором Поронайского городского суда 23-летний местный житель признан виновным в тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище и причинением значительного ущерба.



Как сообщают в областной прокуратуре, суд установил, что ночью 29 сентября 2016 года осужденный прошел на территорию частного дома, чтобы похитить чужое имущество из находившегося там же контейнера. Чтобы потерпевшие не смогли выйти, мужчина заблокировал двери дома навесным замком. Хозяева лишились имущества на 125 700 рублей.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 1,5 годам колонии общего режима.



Не согласившись с данным приговором, виновный обжаловал его в Сахалинский областной суд, приведя доводы о суровости назначенного наказания.



Суд апелляционной инстанции установил, что с 2013 по 2016 год мужчина 24 раза привлекался к административной ответственности в различных районах области, штрафы не оплачивал, в ходе предварительного расследования скрылся, ущерб не возместил.



По результатам апелляционного рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции прокуратуры, Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда отказала в удовлетворении жалобы осужденного и оставила без изменения приговор суда первой инстанции.