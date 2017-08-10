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Трассу Чапаево – Охотское починят до начала осени

Трассу Чапаево – Охотское починят до начала осени

Сейчас она находится в плачевном состоянии

Проблемный участок дороги между Чапаево и Охотским начали приводить в порядок. Такое поручение корсаковским властям дал губернатор Олег Кожемяко во время «прямой линии». В разговоре с главой региона жители портового города назвали данный участок дороги опасным для жизни и просили содействия в его ремонте.

– Трасса богата на ухабы и рытвины. Особую тревогу вызывает то, что с началом учебного года по ней ходит школьный автобус с детьми. Кроме того, по ней же осуществляются пассажирские перевозки рейсовым автобусом до сел Охотское и Лесное, – посетовали корсаковцы.

Как пояснил мэр Корсаковского городского округа Александр Рудаков, в связи с большим объемом строительных работ на территории района, а также возведением товарно-молочной фермы в селе Раздольном указанная жителями дорога используется с большой интенсивностью подрядными строительными организациями. В течение дня по ней проезжает более 150 грузовых автомобилей. В результате происходит разрушение основания дороги и автомобильных мостов.

– Капитально ремонтировать участок трассы до окончания строительства мегафермы в Раздольном не имеет смысла. Однако приводить дорогу в надлежащий вид, по поручению губернатора, мы уже начали. Выполняются работы по восстановлению водоотводных кюветов, по устранению пучинистых участков дороги с выборкой грунта и засыпкой камнем. Производится устройство земляного полотна и профилирование дорожного покрытия, – пояснил начальник МУП ДРСУ Корсакова Георгий Ломидзе.

Привести участок трассы от села Чапаево до Охотского в нормативное состояние дорожники планируют уже к 1 сентября текущего года.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:12 0
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