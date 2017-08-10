В Южно-Сахалинске задержали 14-летнего угонщика
Вместе с ним в машине были трое несовершеннолетних
Полицейские областного центра раскрыли один из фактов угона машины. Накануне вечером им поступило сообщение о том, что на улице 1905 года видели числящийся в розыске автомобиль.
Полицейские выехали на место, но нашли машину уже в районе дома №2 по ул. Советской. За рулем находился 14-летний южносахалинец с тремя несовершеннолетними.
На место происшествия для дальнейшего разбирательства вызвали следственно-оперативную группу.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Сахалинской области.
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Комментарии
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Ben Online
Написано сегодня, в 14:09
Хорошее начало трудовой деятельности
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+4
Netu_nika
Написано сегодня, в 14:22
перспективная молодежь, за ними будущее страны
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+3
k_hammer
Написано сегодня, в 14:30
Netu_nika, ох не приведи Господи…
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+1
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Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:30
Путевка в жизнь открыта.
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+2
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jkmu Online
Написано сегодня, в 14:31
далеко пойдет..
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+1
Andrey2017
Написано сегодня, в 15:04
Главное- чтобы теперь во время остановился, а не продолжил начатое!
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 15:11
ремня или розг пропитанных морской водой, чтобы месяц на опу сесть не мог
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