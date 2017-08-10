В Южно-Сахалинске задержали 14-летнего угонщика

Вместе с ним в машине были трое несовершеннолетних

Полицейские областного центра раскрыли один из фактов угона машины. Накануне вечером им поступило сообщение о том, что на улице 1905 года видели числящийся в розыске автомобиль.

Полицейские выехали на место, но нашли машину уже в районе дома №2 по ул. Советской. За рулем находился 14-летний южносахалинец с тремя несовершеннолетними.

На место происшествия для дальнейшего разбирательства вызвали следственно-оперативную группу.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Сахалинской области.