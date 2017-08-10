На бульваре Анкудинова завершено строительство сквера

Приемка сквера, построенного на бульваре Анкудинова, началась в Южно-Сахалинске. Его посетили мэр областного центра Сергей Надсадин, а также представители департамента городского хозяйства и МБУ «Зеленый город», которым в дальнейшем предстоит обслуживать этот объект.

Градоначальник пообщался с горожанами и узнал их мнение о новом месте отдыха.

- Я здесь впервые, впечатления хорошие, - поделилась южносахалинка Наталья. - И детям нравятся площадки, особенно «тарзанка», подобной нигде в городе не встречала. Немаловажно, что в сквере обустроены и места для взрослых.

- Живу я недалеко от сквера, очень рада, что появилось такое красивое и уютное место, где интересно не только детям, но и старшему поколению, - сказала бабушка троих внуков Алла Петровна. - Никаких недостатков я здесь не вижу.

Напомним, благоустройством бульвара Анкудинова занималось ООО «Рабочий-1». Подрядчик обязался переложить коммуникации, заасфальтировать пешеходные дорожки, установить новые опоры освещения и детские игровые комплексы, уложить плитку, провести озеленение. Все работы необходимо было выполнить до осени 2016 года. Однако сроки исполнения контракта были сорваны - перекладка инженерных сетей под сквером заняла больше времени из-за несовершества проекта. В связи с тем, что следующие за этим работы по благоустройству в холодное время проводить нецелесообразно, было решено завершить строительство объекта в 2017 году.

Во время разговора с руководителем ООО «Рабочий-1» Владимиром Федашем мэр Сергей Надсадин указал на вскрывшиеся при приемке объекта недочеты. Прежде всего необходимо решить вопрос со стеклянными плафонами, которые согласно контракту подрядчик установил по периметру бульвара. На момент осмотра сквера не менее 10 из них уже были разбиты неизвестными лицами. Учитывая частые факты вандализма, а также определенные риски при попадании разбитого стекла на детские площадки, подрядчик пообещал на собственные средства заменить все плафоны на более безопасные - поликарбонатные.

Важным моментом является и вопрос озеленения. Для посадки деревьев и цветов «Рабочий-1» привлек субподрядчика, а газоны обустроил своими силами. Присутствовавший на встрече генеральный директор НП «СРО «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский отметил, что и траву сеять должна была специализирующаяся на этих работах компания. Тогда бы она выросла равномерно и без проплешин.

- По итогам приемки работ будет составлена дефектная ведомость, стоимость устранения недочетов должна быть вычтена из общей суммы контракта, - резюмировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. - У администрации нет цели разорить компанию штрафами. Если есть вина подрядчика, то он должен отвечать. В то же время будет учтен и тот факт, когда при исполнении контракта вскрылись обстоятельства, не зависящие от подрядчика, по которым невозможно было завершить работы в срок.

Бульвар Анкудинова стал украшением Южно-Сахалинска. Мэр дал указание, обновить фасады домов вдоль сквера в 2018 году. Подписать акт приемки выполненных работ по новому скверу планируется в сентябре.

Источник: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска