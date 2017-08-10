Фасады более 100 зданий города обновят до середины осени в Южно-Сахалинске

В областном центре в 2017 году развернуты беспрецендентная кампания по благоустройству города. В рамках которой в городе приводят в порядок дороги, дворы, газоны, тротуары и фасады жилых домов.

Так, до середины осени обновят фасады более 100 городских зданий. Это дома по ул. Комсомольской, ул. Сахалинской, ул. Больничной, а также проспектам Коммунистическому и Победы.

Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, вместе с тем в Южно-Сахалинске существуют здания, которые на данный момент не признаны аварийными, но при этом имеют неприглядный вид и их нецелесообразно ремонтировать. Например двухэтажное здание на проспекте Мира, 92. Оно признано ветхим и восстанавливать его слишком накладно для городской казны. Эти работы обойдутся в десятки миллионов рублей. Проще построить новое. Однако это — вопрос времени. А облик города уже сейчас серьезно страдает от такого архитектурного старожила. Поэтому принято решение убрать его под фасадный баннер.

Это здание используется как офисное и находится в муниципальной собственности. Помещения на безвозмездной основе предоставлены общественным и творческим организациям: «Боевому братству», народной дружине, ансамблю современной народной песни «Русский терем» и др. Баннером планируют прикрыть ту часть здания, которая выходит на проспект Мира. Фасады окрестных зданий здесь уже отремонтированы, неподалеку находится школа №13, внешний вид которой сейчас также обновляют.

Представители мэрии предварительно провели переговоры со всеми руководителями организаций, включая и те, окна которых не будут закрыты баннером, так как выходят во внутренний двор. Был представлен и образец материала, из которого и будет изготовлен баннер. Ткань не плотная, она хорошо пропускает свет. Планируется, что под баннером это здание пробудет до момента сноса. Это может занять от нескольких месяцев до двух лет. За это время администрация города подыщет всем организациям новые помещения.

По результатам переговоров 99 % опрошенных дали согласие на монтаж баннера, который сделает внешний вид здания более приглядным. Единственный, кто выступил против — руководитель областной общественной организации ветеранов «Боевое братство» — Павел Кузьменко. Представители администрации и подрядчика пошли ему навстречу: в баннере будет сделано отверстие для того, чтобы не закрывать окно помещения, в котором располагается организация, кроме того на фасадную ткань будут перенесены и баннеры «Боевого Братства».

Напомним, что опыт применения фасадных баннеров уже опробован в Южно-Сахалинске. Весной этого года ими были оформлены два ветхих дома в центре Южно-Сахалинска. Здания снесли в начале июня, а жители получили благоустроенное жилье в новом 25-м микрорайоне.