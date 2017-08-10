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Южносахалинцев приглашают принять участие в велопробеге

Южносахалинцев приглашают принять участие в велопробеге

На финише их будут ждать праздничный концерт и бесплатное мороженое

Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в массовом велопробеге. Мероприятие приурочено к 135-летию города. Участники стартуют в субботу, 19 августа, от санатория «Аралия» и проедут по маршруту улица Комсомольская – Пуркаева – Горького – площадь Славы. В конце пути всех желающих будут ждать концерт, викторина и бесплатное мороженое.

Организаторы отмечают, что велопробег не является соревнованием на скорость. При этом участники смогут побороться за ценные призы в следующих номинациях: «Самый юный участник», «Самый старший участник» и «Самая спортивная семья».

Сбор участников велопробега состоится с 09:30 до 10:00 у санатория «Аралия». Участники стартуют в 10:00. До начала заезда организаторы проведут разминку и инструктаж.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 497-520.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:47 +1
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Событие
велопробегспорт
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:48
а без велосипеда можно ?
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+1
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Karu Online
Написано сегодня, в 14:52
(князь) Вельзевул, "бесплатное мороженое!!!!" это волшебные слова :)
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0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:52
Karu,
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0
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