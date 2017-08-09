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Один из светофоров в Южно-Сахалинске работает в режиме светомузыки
видео очевидцев

Один из светофоров в Южно-Сахалинске работает в режиме светомузыки

На место выехали специалисты электросервиса

В Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Ленина и Поповича светофор работает в режиме светомузыки. Последовательность цветов не только не соблюдается, они загораются очень быстро и в хаотичном порядке.

По словам автомобилистов, водители уступают друг другу дорогу при пересечении этого перекрестка, пока особых затруднений не возникает.

Как стало известно astv.ru, на место уже выехали специалисты электросервиса. В ближайшее время они должны отрегулировать устройство. 

По словам автомобилистов, в 11:14 на месте еще никто не работал.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:10 +4
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Комментарии
S.V.
Написано сегодня, в 11:16
Это жёсткое диско!
ла ла ла ла ла ла ла.....ла ла ла ла!
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+2
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 11:31
S.V., это не диско- это трэш!
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+3
SPY
Написано сегодня, в 11:54
Вышли из авто ииииии поём
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+6
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:00
Сам себе велосипед
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:21
Танюшка, заголовок
Так и захотелось сбацать что-нибудь в ритме дискотеки 80-х, как выше
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0
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 14:33
Пати мейкер
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0
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