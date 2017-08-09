Один из светофоров в Южно-Сахалинске работает в режиме светомузыки

видео очевидцев

В Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Ленина и Поповича светофор работает в режиме светомузыки. Последовательность цветов не только не соблюдается, они загораются очень быстро и в хаотичном порядке.

По словам автомобилистов, водители уступают друг другу дорогу при пересечении этого перекрестка, пока особых затруднений не возникает.

Как стало известно astv.ru, на место уже выехали специалисты электросервиса. В ближайшее время они должны отрегулировать устройство.

По словам автомобилистов, в 11:14 на месте еще никто не работал.