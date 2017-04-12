Южносахалинец подозревается в организации подпольного казино

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра и нескольких неустановленных лиц. Они подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенными группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, подозреваемый с сообщниками, данные о личности которых в настоящее время не установлены, вступили в преступный сговор. Они организовали на территории города Южно-Сахалинска незаконный игорный бизнес, для чего арендовали квартиру в доме № 153 по ул. Комсомольской областного центра.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, правоохранительные органы ворвались в это подпольное казино в Южно-Сахалинске 11 апреля.