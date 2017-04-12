новости
новости
Регистрация
Южносахалинец подозревается в организации подпольного казино

Южносахалинец подозревается в организации подпольного казино

Его сообщников устанавливают

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра и нескольких неустановленных лиц. Они подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенными группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, подозреваемый с сообщниками, данные о личности которых в настоящее время не установлены, вступили в преступный сговор. Они организовали на территории города Южно-Сахалинска незаконный игорный бизнес, для чего арендовали квартиру в доме № 153 по ул. Комсомольской областного центра.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, правоохранительные органы ворвались в это подпольное казино в Южно-Сахалинске 11 апреля.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:44 +1
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
казино
Популярное на ASTV
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден
Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ
Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ
Невельский повар, защищаясь, убил человека
Невельский повар, защищаясь, убил человека

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Несколько улиц Южно-Сахалинска заливает водой
Несколько улиц Южно-Сахалинска заливает водой
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru