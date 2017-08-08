Приписанная к порту Корсаков баржа затонула в Амурском лимане

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Сегодня, 15 августа, примерно в 8 часов утра по сахалинскому времени в Амурском лимане затонула баржа БПМ-105.

По предварительной информации, на момент инцидента судно стояло на якоре. Его буксировку должен был продолжить МБ "Восток"

Затонувшая баржа принадлежит ОАО "Хабаровский речной торговый порт", приписана к порту Корсаков.

Люди не пострадали.

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