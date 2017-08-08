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Приписанная к порту Корсаков баржа затонула в Амурском лимане
news-russia.info

Приписанная к порту Корсаков баржа затонула в Амурском лимане

Инцидент произошел утром 15 августа

Сегодня, 15 августа, примерно в 8 часов утра по сахалинскому времени в Амурском лимане затонула баржа БПМ-105.

По предварительной информации, на момент инцидента судно стояло на якоре. Его буксировку должен был продолжить МБ "Восток"

Затонувшая баржа принадлежит ОАО "Хабаровский речной торговый порт", приписана к порту Корсаков.

Люди не пострадали. 

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:07 +5
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 11:20
Люди не пострадали, а как с морскими обитателями. Человек скоро сам себя уничтожит.
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 12:06
надо было называть правильно
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+4
дизельный_дым
Написано сегодня, в 14:10
Утилизация.
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0
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