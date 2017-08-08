На Сахалине в суд направлено уголовное дело в отношении судовладельца затонувшего "Парамушира"
Когда плашкоут опрокинулся, погибли четыре члена экипажа
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела по факту крушения грузового плашкоута «Парамушир».
"Дело было возбуждено, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)"– сообщил заместитель руководителя Сахалинского следственного отдела на транспорте ДВСУТ СК РФ Собянин А.А.
В октябре 2015 года в районе Первого Курильского пролива из-за смещения груза (металлолома) опрокинулся плашкоут «Парамушир», погибли четыре члена экипажа.
По версии следственных органов, обвиняемый допустил выход судна с нарушением требований законодательства о безопасности мореплавания, основным из которых стала погрузка металлолома на верхнюю палубу, не предусмотренную для перевозки такого груза.
Кроме того, численность экипажа не соответствовала свидетельству о его минимальном составе. Чтобы получить разрешение на отход судна из порта Невельск в инспекцию государственного портового контроля была представлена судовая роль с недостоверными данными. Не проверив заявленные сведения, портовые службы согласовали выход транспортного средства.
"Сахалинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и направил его в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу" – сообщил заместитель Сахалинского транспортного прокурора Лебедев М.В.
Как сообщают в Сахалинской транспортной прокуратуре, по материалам прокурорской проверки в отношении инспектора службы государственного портового контроля возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)