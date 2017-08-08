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От укусов клещей за неделю пострадали 56 сахалинцев
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От укусов клещей за неделю пострадали 56 сахалинцев

Не зарегистрированы обращения только в Северо-Курильске, Южно-Курильске и Курильске

На Сахалине сохраняется сезонная активность клещей.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, по итогам прошедшей недели зарегистрировано 56 обращений людей по поводу присасывания клещей. Случаи регистрируются во всех территориальных образований, за исключением Северо-Курильска, Южно-Курильска и Курильска.  

По результатам лабораторных исследований, число клещей, пораженных возбудителями вирусного энцефалита, положительных находок не выявлено, клещевого боррелиоза -25,0%. За прошедшую неделю на территории области случаев клещевого энцефалита не зарегистрированы.

Помимо этого управление Роспотребнадзора по Сахалинской области информирует, что с 4 по 11 августа среди населения области зарегистрировано 144 случаев острых кишечных инфекций, в том числе среди детского населения до 17 лет - 117 случаев (81, 3%).

Показатель заболеваемости в целом по области составил 29,6 на 100 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 14,3%. Превышение областного показателя заболеваемости отмечается в Поронайском, Смирныховском районах и Южно-Сахалинске. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в этих районах регистрируется среди детей до 14 лет, в том числе среди возрастной группы от 3-х до 6-ти лет по одному случаю.

В основном заболеваемость регистрируется среди детей в Южно - Сахалинске.  Число заболевших детей до 14 лет от общего числа случаев составило 88,4% (84 ребенка). По прежнему болеют дети в возрасте от 1-го до 2-х лет- 27,4% (23 случая) и от 3-х до 6-ти лет -45,2% (38 случаев).

Групповых случаев заболеваний и вспышек острых кишечных инфекций за прошедшую неделю не отмечалось. Отсутствует регистрация случаев заболеваний в летних оздоровительных учреждениях.

На 32 неделе продолжается регистрация заболеваемости энтеровирусными инфекциями, показатель составил 10,5 на 100 тыс.населения, что выше показателя прошлой недели на 60,9% Всего по области зарегистрирован 51 случай, в том числе среди жителей Южно- Сахалинска - 35 случаев, из них все дети возраста  до 14 лет - 34 (97,1%) и  в том числе  посещающие детские дошкольные учреждения 44,1% (15 детей).

 

 
 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:50 0
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