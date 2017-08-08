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Пьяный житель Долинска несколько раз пнул полицейского

Пьяный житель Долинска несколько раз пнул полицейского

На суде мужчина полностью признал свою вину и извинился перед сотрудником ППС

Долинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что подсудимый в нетрезвом состоянии находился в подъезде жилого дома. На вызов граждан прибыл представитель долинской ППС.

Требованиям сотрудника полиции буян не подчинился, более того - два раза пнул представителя власти. 

В судебном заседании нарушитель признал вину в совершенном преступлении в полном объеме и принес сотруднику полиции извинения. 

Суд назначил виновному лицу наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. 

Приговор не вступил в законную силу.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:24 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 12:27
в какое место пнул то??
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+4
Vings
Написано сегодня, в 12:43
Bokassa, куда попал туда попал, пьяный же был
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:10
Bokassa, какая разница . Посмел поднять рукава представителей власти, ответь. Интересно, что бы с ним в Америке сделали бы. Светочи демократии
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+4
Bokassa
Написано сегодня, в 14:28
ostrovsakhalin, да вот и я к тому же, вообще то, ибо что эт за полицейский, который позволяет его пинать
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+2
Еще 2 комментария
Online
ivanova25 Online
Написано сегодня, в 12:53
Да в Долинске вся пьянь получила квартиры, раньше у себя на рабочем да на Майской улице буянили, так это окраина города, а теперь буянят и бухают в городе, среди нормальных людей, уже ходить страшно по городу
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+2
Эндрю
Написано сегодня, в 13:17
Медаль ему "За Отвагу ")))
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+1
S.V.
Написано сегодня, в 13:37
Надо назначать розги и плети))эффективно)))
На площади прилюдно)))
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+1
дизельный_дым
Написано сегодня, в 14:08
Жаль мужика. пЕрепил.
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:09
это уже не представитель власти, а какой-то мякиш из
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:15
наверно следующая новость будет про то, как пьяные ублюдки заставили вот такого "представителя власти" чечётку станцевать и сбацать стаса михайлова
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0
Pioner 65rus
Написано сегодня, в 17:31
Шопу полицейского оценили в 2 года условного срока
куда мир катится
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