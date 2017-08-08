Пьяный житель Долинска несколько раз пнул полицейского

На суде мужчина полностью признал свою вину и извинился перед сотрудником ППС

Долинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что подсудимый в нетрезвом состоянии находился в подъезде жилого дома. На вызов граждан прибыл представитель долинской ППС.

Требованиям сотрудника полиции буян не подчинился, более того - два раза пнул представителя власти.

В судебном заседании нарушитель признал вину в совершенном преступлении в полном объеме и принес сотруднику полиции извинения.



Суд назначил виновному лицу наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.



Приговор не вступил в законную силу.