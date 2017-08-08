Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО проинспектировал воинские части на Итурупе

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Он проверил боевую подготовку мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений

Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко проинспектировал воинские части, дислоцированные в Итурупе.

В рамках рабочей поездки представители командования округа проверили ход выполнения мероприятий боевой подготовки мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений на курильском острове.

Как сообщалось ранее, на полигонах в островной зоне ВВО стартовали полевые выходы с участием личного состава воинских частей округа.

Кроме того, генерал-лейтенант Александр Чайко в ходе рабочего визита уделил внимание вопросам размещения и организации питания военнослужащих по контракту в воинских частях ВВО на Курилах.

Источник: пресс-служба Восточного военного округа