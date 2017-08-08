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Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО проинспектировал воинские части на Итурупе
XIT.UZ

Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО проинспектировал воинские части на Итурупе

Он проверил боевую подготовку мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений

Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко проинспектировал воинские части, дислоцированные в Итурупе. 

В рамках рабочей поездки представители командования округа проверили ход выполнения мероприятий боевой подготовки мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений на курильском острове.

Как сообщалось ранее, на полигонах в островной зоне ВВО стартовали полевые выходы с участием личного состава воинских частей округа.

Кроме того, генерал-лейтенант Александр Чайко в ходе рабочего визита уделил внимание вопросам размещения и организации питания военнослужащих по контракту в воинских частях ВВО на Курилах.

Источник: пресс-служба Восточного военного округа

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:12 +1
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 11:01
....лишь бы не началось:"От Российского инфорбюро,сегодня...

Интересно зачем на Итурупе танковое подразделение?
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Andrey2017
Написано сегодня, в 11:52
S.T.A.L.K.E.R., А чем Вы полагаете, будут прикрывать пехоту? На Итурупе до сих пор стоят ИСЫ, закопанные в землю, как долговременные огневые точки. И всё в рабочем состоянии (по крайней мере было, когда я служил в начале 2000).
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Andrey2017
Написано сегодня, в 11:54
Да ладно заливать- с инспекцией он приехал! Путина в разгаре, на носу сдача осенней проверки. Затарится икрой - и в Хабаровск!
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