Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО проинспектировал воинские части на Итурупе
Он проверил боевую подготовку мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений
Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко проинспектировал воинские части, дислоцированные в Итурупе.
В рамках рабочей поездки представители командования округа проверили ход выполнения мероприятий боевой подготовки мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений на курильском острове.
Как сообщалось ранее, на полигонах в островной зоне ВВО стартовали полевые выходы с участием личного состава воинских частей округа.
Кроме того, генерал-лейтенант Александр Чайко в ходе рабочего визита уделил внимание вопросам размещения и организации питания военнослужащих по контракту в воинских частях ВВО на Курилах.
Источник: пресс-служба Восточного военного округа
Интересно зачем на Итурупе танковое подразделение?